Ηλιάνα Παπαγεωργίου για Έλενα Χριστοπούλου: «Ζω τα καλύτερα χρόνια μου και δεν θα αφήσω τίποτα να μου τα χαλάσει»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε την περασμένη χρονιά, τη διαχείριση της δημοσιότητας, αλλά και τη δικαστική της διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Beauté» και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Σταματέλου, δηλώνοντας αποφασισμένη να εστιάσει πλέον στην προσωπική της εξέλιξη και την ψυχική της ηρεμία.

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Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον νέο κύκλο του ριάλιτι μόδας, κάνοντας μια αναδρομή στις συναισθηματικές προκλήσεις της περσινής σεζόν και στον ρόλο που έπαιξαν οι συνεργάτες της στην υπέρβασή τους.

«Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα περάσω καλά στο GNTM. Έχω προσπαθήσει πολύ. Για μένα ψυχολογικά πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς βοήθησαν οι συνεργάτες μου να το διαχειριστώ. Το GNTM ήταν ένα πρόγραμμα που με έφερε στην τηλεόραση, μου άλλαξε τη ζωή.

Ίσως πέρυσι ήταν νωπό για μένα. Ωστόσο, βοήθησε η αλλαγή του format, οι υπέροχοι συνεργάτες αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν, με τους οποίους γίναμε φίλοι… Η αγάπη τους μου γιάτρεψε μια βαθιά πληγή. Γι’ αυτό τώρα είμαι έτοιμη να το απολαύσω».

Μιλώντας για την έκθεσή της στα φώτα της δημοσιότητας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εστίασε αρχικά στη θετική πλευρά και την ανταπόκριση του κοινού.

«Η δημοσιότητα είναι κάτι μαγικό, που σου φέρνει πολλή αγάπη. Ο κόσμος σού την προσφέρει απλόχερα από το πουθενά, το απολαμβάνω και τους ευχαριστώ γι’ αυτό».

Στον αντίποδα, δεν δίστασε να σχολιάσει τις παρασκηνιακές ίντριγκες του χώρου και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει πλέον να προστατεύει τον εαυτό της από κακόβουλα σχόλια.

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«Οι περιπτώσεις που με έχει στεναχωρήσει η δημοσιότητα είναι όταν – προκειμένου να γίνουν σχόλια – άτομα από τον δικό μας χώρο προσπαθούν να σε διαβάλουν, να σε βάλουν σε έναν κύκλο στον οποίο δεν ανήκεις και καλλιεργούνται εντυπώσεις για θέματα ανύπαρκτα.

Πάλι όμως στο τέλος της ημέρας δεν τα παίρνω μέσα μου, δεν τα κρατάω, γιατί τα πράγματα που γίνονται για να σε στεναχωρήσουν δεν είναι αληθινά. Τις fake συμπεριφορές τις έχω αποδεχτεί. Δεν έχω καταλήξει αν με έχουν πληγώσει, σίγουρα όμως με έχουν στεναχωρήσει.

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Τα πρώτα χρόνια με προβλημάτιζαν πολύ, ήταν κάτι το εξωπραγματικό, που δεν μπορούσα να αποδεχτώ. Σήμερα γνωρίζω ότι συμβαίνουν σε όλα τα επαγγέλματα και καταλήγω στο ότι δεν με αφορούν».

Ερωτηθείσα για τη ρήξη και τη δικαστική οδό στην οποία έχει οδηγηθεί η σχέση της με την Έλενα Χριστοπούλου, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι έχει επιλέξει να «παγώσει» προσωρινά τη συναισθηματική διαχείριση του θέματος, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τον εαυτό της.

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«Δεν ασχολήθηκα με το να το αποτιμήσω. Αυτή τη συνθήκη, αυτόν τον ενάμιση χρόνο, δεν την έχω αξιολογήσει. Αυτοματοποιημένα, μπήκαν σε ένα κουτί κι αργότερα θα γίνει η αποτίμηση.

Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω. Δίνω προτεραιότητα στην καριέρα μου, στην ψυχική και σωματική μου υγεία. Δεν θα αφήσω τίποτε να με επηρεάσει. Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει. Δεν θα τα χάσω για κανέναν λόγο».