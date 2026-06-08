Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Έγιναν γονείς για δεύτερη φορά!

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς το ζευγάρι το απόγευμα της Δευτέρας (08.06) απέκτησε το δεύτερο παιδάκι τους, καρπό του έρωτά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο λίγο μετά τις 16.00 ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ήταν μέσα στην αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, στηρίζοντας τη σύντροφό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Λίγο καιρό μετά την γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Βασίλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε δηλώσει: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…».

Η Αλεξάνδρα Νίκα είχε ανακοινώσει την δεύτερη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Φεβρουάριο με μία ανάρτηση στη σελίδα της στα social media. Ειδικότερα, είχε ανεβάσει ένα βίντεο καταγράφοντας διάφορα οικογενειακά στιγμιότυπα μαζί με τον τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη.

Στο τέλος του βίντεο, η κάμερα εστίαζε στο παιδί της οικογένειας που έδινε ένα φιλί στη φουσκωμένη κοιλίτσα της μητέρας του, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το χαρμόσυνο νέο.