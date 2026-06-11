Κωνσταντίνος Αργυρός: «Ήμουν μέσα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού» – Πήρε εξιτήριο η Αλεξάνδρα Νίκα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά το απόγευμα της Δευτέρας (08/06), και επέστρεψαν λίγες ημέρες αργότερα με το νεογέννητο κοριτσάκι τους στο σπίτι.

Σήμερα, Πέμπτη (11/06), πήρε εξιτήριο η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή από το μαιευτήριο, ενώ το ζευγάρι κατά την έξοδο τους από το μαιευτήριο μίλησαν για την έλευση της κόρης τους.

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«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου… Έχουμε πει κάτι στον γιο μας για τη μικρή, αλλά δε ξέρουμε ακόμα τι καταλαβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει… Είμαι με τρεις ώρες ύπνο αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η μικρή μοιάζει και στους δυο. Ήθελα πάντα να γίνω μανούλα. Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε, την πήρε και μέσα από το μαιευτήριο και έκλαιγε… Η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, νομίζω όμως ότι γενικά θέλει ηρεμία, πίστη και καλή διάθεση», είπε η Αλεξάνδρα Νίκα.

«Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα. Ήμουν μέσα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού. Δε γινόταν να το χάσω αυτό. Είμαι πολύ περήφανος… Περιμένουμε και εμείς να δούμε πως ο γιος μας θα υποδεχτεί την αδερφή του στο σπίτι… Δε μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα σε ποιόν μοιάζει η μικρή. Κι εγώ και η Αλεξάνδρα είμαστε από οικογένειες με τρία παιδιά, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό δε μπορείς να το προγραμματίσεις», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Το μωράκι γεννήθηκε 2 κιλά και 800 γραμμάρια, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν μαζί με την Αλεξάνδρα Νίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού.