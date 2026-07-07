Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Χέρι-χέρι εμφανίστηκαν Ερντογάν και Ρούτε – Τραμπ: “Πάω να δω τον φίλο μου”

Στραμμένα στη διήμερη, κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα είναι σήμερα και αύριο τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, με τις ισορροπίες μεταξύ των ηγετών να είναι εύθραυστες και τη συνοχή της Συμμαχίας να δοκιμάζεται.

Εκτός του ζητήματος των μαχητικών F-35, που αφορά άμεσα Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, στο «τραπέζι» θα πέσουν όλα τα θέματα, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απαίτηση της Ουάσιγκτον για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί της Τρίτης 7/7 η τουρκική προεδρία, ο γγ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζονται χέρι-χέρι στην Άγκυρα. Πολλοί χαρακτηρίζουν αυτή την κίνηση συμβολική, που υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη Συμμαχία. Bromance maxing pic.twitter.com/862vsAv6of— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 6, 2026

Σήμερα το μεσημέρι η συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν – Ο επιδιώξεις της Τουρκίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναχωρώντας από την Ουάσινγκτον για την Άγκυρα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο: τον Τούρκο πρόεδρο. «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη «έναν φίλο» και «έναν σεβαστό ηγέτη», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια, αναμένεται να αφιχθεί στις 14:15. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας στα μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναιρώντας την απαγόρευση που επέβαλε το 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία τους να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μεγάλες προσδοκίες, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της επιλογής συμμάχου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιδιώκει να αναγνωριστεί ως ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή, διεκδικώντας ενισχυμένο ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ReArm Europe.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες Δευτέρα 6/7 δήλωσε ότι «η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδιανόητη χωρίς την Τουρκία», πιέζοντας για την ένταξη της χώρας του σε αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στη χθεσινή του συνέντευξη υποσχέθηκε νέα συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας, ενώ ούτε αυτή τη φορά έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί με θερμά λόγια στην Τουρκία που φιλοξενεί τη Σύνοδο, εξυμνώντας την αμυντική της βιομηχανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλα αυτά αναφέρθηκε και στο κράτος δικαίου της Τουρκίας με αφορμή το κύμα συλλήψεων τις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι «η δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο από εκλογές».

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας, καθώς δεν έχει διασφαλιστεί η προθυμία του προέδρου Τραμπ να στηρίξει την Ευρώπη, την οποία κατηγορεί πως δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Έτσι, οι 32 ηγέτες καλούνται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιότητας.

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, θα επρόκειτο για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Θα αποδομούσε τη Συμμαχία», σημείωσε ο Τσαρλς Κάπλαν, καθηγητής Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Georgetown.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, όπως το ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία:

«(7 Ιουλίου 2026, Τρίτη)