Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε συνομήλικό της ότι την βίασε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του

Σοκαριστική είναι η καταγγελία μιας 15χρονης κοπέλας από την Αλβανία για βιασμό από συνομήλικό της, επίσης αλβανικής καταγωγής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, μάλιστα, βιντεοσκοπούσε τις πράξεις τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, τον Δεκέμβριο του 2025, ο ανήλικος αλλοδαπός εξανάγκασε την νεαρή κοπέλα σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις αυτές. Από την οικία του καταγγελλόμενου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.