Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το Λύκειο – Η συγκινητική ανάρτηση

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης της 18χρονης Βικτώριας Δέλλα, η οποία ολοκλήρωσε φέτος τον κύκλο των μαθητικών της χρόνων στο Λύκειο.

Η κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τραϊανού Δέλλα και της αείμνηστης Γωγώς Μαστροκώστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια άκρως συγκινητική στιγμή με τον πατέρα της, ο οποίος στέκεται άγρυπνος φρουρός στο πλευρό της.

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Τη Δευτέρα (06/07/2026), η νεαρή κοπέλα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα, όπου εμφανίζεται να αγκαλιάζει σφιχτά τον πατέρα της, φορώντας την τήβεννο της αποφοίτησης.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Η ανάρτηση της Βικτώριας συνοδευόταν από ένα δημόσιο «ευχαριστώ» προς τον Τραϊανό Δέλλα, ένα μήνυμα γεμάτο ωριμότητα και βαθιά αγάπη.

«Σε ευχαριστώ για όλα, μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά η 18χρονη.

Η σημαντική αυτή στιγμή για τη νεαρή Βικτώρια έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την οικογένεια, η οποία βιώνει μια ανείπωτη απώλεια.

Πριν από λίγες εβδομάδες, στις 25 Μαΐου 2026, η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.