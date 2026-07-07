Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα αγωνίζεται με το 7 στους Μαϊάμι Χιτ – Αποχωρίστηκε το εμβληματικό 34

Επίσημα παίκτης των Μαϊάμι Χιτ είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλάζοντας, μάλιστα, τον εμβληματικό αριθμό “34” στη φανέλα του.

Συγκεκριμένα, ο “Greek Freak” θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής με τον αριθμό “7” στη φανέλα του, που είναι η νέα του επιλογή.

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Ο Έλληνας σταρ σε ένα live του youtuber N3on, που συμμετείχε χθες, Δευτέρα 6 Ιουλίου είχε προαναγγείλει τη μεγάλη αλλαγή και το συγκεκριμένο κομμάτι του live έγινε viral στα social media, με τους θαυμαστές του να ξαφνιάζονται με την απόφασή του.