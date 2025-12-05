Κατερίνα Καινούργιου: Με stylish καμπαρντίνα στο κέντρο της Αθήνας, στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Η χαλαρή βόλτα της παρουσιάστριας με άψογο στυλ
Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς βρίσκεται στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι. Η παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα» εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας σε ένα σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αποδεικνύοντας ότι η εγκυμοσύνη όχι μόνο δεν περιορίζει το στιλ της, αλλά το αναδεικνύει.
Η οversized καμπαρντίνα που έκλεψε τις έντυπώσεις
Για τη χαλαρή της βόλτα, η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε μια oversized καμπαρντίνα από το δημοφιλές brand The Frankie Shop (πιθανότατα το μοντέλο «John» ή «Suzanne»).
Η επιλογή αυτή, αγαπημένο κομμάτι των fashion influencers, συνδυάζει άψογα την άνεση που απαιτεί η εγκυμοσύνη με την κομψότητα και το διαχρονικό, minimal ύφος του brand.
Η παρουσιάστρια, εμφανώς ευδιάθετη και λαμπερή, εντυπωσίασε τους περαστικούς και τον φωτογραφικό φακό που την απαθανάτισε στην βόλτα της.
Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:
