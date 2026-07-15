Ασπρόπυργος: Απολογούνται οι δύο για την έκρηξη με ένα νεκρό σε συνεργείο – Μάχη για να μείνουν στην ζωή δίνουν δύο πολυεγκαυματίες

Υπό δρακόντεια μέτρα και ισχυρή αστυνομική παρουσία έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την φωτιά και έκρηξη στον Ασπρόπυργο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμη 11 ανθρώπων.

Σε σοβαρή κατάσταση παραμένουν διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο δύο άνθρωποι που διακομίστηκαν με εγκαύματα στο νοσοκομείο δίνοντας μάχη για να παραμείνουν στην ζωή. Οι υπόλοιποι 8 τραυματίες στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο συνεργείο ανταλλακτικών, στον Ασπρόπυργο, εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα.

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Η φωτιά και ή έκρηξη που ακολούθησε κατέστρεψε ολοσχερώς το συνεργείο βαρέων οχημάτων και δύο γειτονικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ, η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και γρήγορα, όπως όλα δείχνουν, επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που περιείχε προπάνιο, προκαλώντας τη σφοδρή έκρηξη.

​Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου οχήματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του μοιραίου βυτιοφόρου.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, έκρηξη και εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και παράλειψη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εστιάζουν στην αποκωδικοποίηση των αιτιών της τραγωδίας μέσω της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν τρία συγκεκριμένα σενάρια για την αρχική εστία της φωτιάς. Αρχικά, εξετάζεται μαρτυρία εγκαυματία εργαζομένου, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε μόλις άναψε τσιγάρο.

Παράλληλα, ερευνάται πιθανή χρήση ασετυλίνης για εργασίες σε απόσταση αναπνοής από το βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο. Ένα τρίτο σενάριο είναι η εκτέλεση εργασιών με τροχό, ηλεκτροκόλληση ή φλόγιστρο κοντά σε φιάλες οξυγόνου.

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Η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς ήταν ακαριαία. Μόλις οι φλόγες προσέγγισαν το βυτιοφόρο υγροποιημένου αερίου, σημειώθηκε μια ισχυρότατη έκρηξη.

Το ωστικό κύμα που ακολούθησε όχι μόνο τραυμάτισε σοβαρά τους εργαζομένους, αλλά ισοπέδωσε ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.