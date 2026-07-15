Μάρω Κοντού: Όσα είχε εξομολογηθεί για τον μεγάλο έρωτα της ζωής της και τους δύο γάμους (Φωτογραφίες)

Το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκφραστικά μάτια, η Μάρω Κοντού, δεν μένει πια εδώ, καθώς έφυγε από τη ζωή σήμερα Τετάρτη 15/7 σε ηλικία 92 ετών.

Τις τελευταίες ημέρες η αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της ΝΔ νοσηλευόταν στον «Άγιο Σάββα» και όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της, «απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών».

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Για πάνω από μισό αιώνα, διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, παίζοντας σε 90 θεατρικά έργα και γυρίζοντας πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές.

Εκτός, όμως, από τη σπουδαία καριέρα που είχε σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, η Μάρω Κοντού ήταν μια γυναίκα με ήθος, αφοπλιστική ειλικρίνεια και μια γυναίκα που έζησε μεγάλους έρωτες στη ζωή της.

Συγκεκριμένα, σε μια τηλεοπτική εμφάνισή της στην ΕΡΤ, στο «Στούντιο 4», η Μάρω Κοντού είχε αποκαλέσει τους δύο γάμους της «μεγάλη τρέλα»:

«Τρία πουλάκια κάθονταν, ρομαντική, φανταζόμουν τον ιππότη με το άσπρο άλογο. Οι έρωτες με παίδεψαν και με έμαθαν. Και με έμαθα. Όφελος έχεις και από τα πράγματα που δεν πάνε καλά και από τα πράγματα που πήγανε στραβά.

Από τους γάμους μου έμαθα ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβιώσουν δυο άνθρωποι για πάρα πολλά χρόνια. Θέλει τέχνη και συνεχή δουλειά, η γνώμη μου. Ήμουνα πολύ νέα για να μπορέσω να καταλάβω όλα αυτά. Νομίζω τώρα χαίρομαι πιο πολύ την ελευθερία μου. Παλιότερα τη γέμιζα με βλακείες, νομίζω, αν αισθανόμουν μοναξιά: φλερτάκια, σαχλαμαρίτσες. Με όλα αυτά είμαι σήμερα αυτή που είμαι. Αλλά εάν θα έπρεπε να βαθμολογήσω κάποια χρόνια, θα έβαζα 10 στα χρόνια που ζω τώρα, τα τελευταία, και στην αρχή που ξεκίνησα στο θέατρο με τον Χορν. Στα υπόλοιπα, όχι. Ήτανε πρέπει, ήταν καθήκον, ήταν ανάγκη».

Ο πρώτος γάμος της ήταν με τον κινηματογραφιστή και διευθυντή φωτογραφίας Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, με τον οποίο προηγουμένως είχαν σχέση για περίπου πέντε χρόνια. Παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 1960, όταν η ηθοποιός ήταν τότε 25 ετών και βρισκόταν στην αρχή της καλλιτεχνικής της πορείας.

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Ένας από τους πιστούς θαυμαστές της ήταν και ο κινηματογραφικός παραγωγός Κλέαρχος Κονιτσιώτης, τον οποίο η Μάρω Κοντού έβλεπε αποκλειστικά ως φίλο. Έπειτα από έναν καβγά με τον Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, είχε βγει μαζί του για φαγητό στην Αθηναία. Εκεί, ενώ χόρευαν, εμφανίστηκε ο σύζυγός της, τους είδε και αποχώρησε.

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Βέβαια, η ίδια παρά τις εντάσεις που είχε με τον τότε σύζυγό της, μιλούσε για αυτόν με πολύ θερμά λόγια: «Θυμάμαι ότι ξεκίνησα στον Χορν Οκτώβριο του ’59 και Ιανουάριο του ’60 παντρεύτηκα τον Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, που ήταν και ο μεγάλος μου έρωτας και τελικά, η μεγάλη μου αγάπη. Γιατί και μετά τον χωρισμό ήμασταν φίλοι και στα τελευταία του χρόνια ήμουν κοντά του -ήταν άρρωστος, του στάθηκα. Χάρηκα που από τον έρωτα γύρισα στην αγάπη», είχε πει σε συνέντευξή της στη BOVARY.

Έμειναν μαζί για περίπου επτά χρόνια, ωστόσο χώρισαν όταν εκείνος την απάτησε: «Μετά από επτά χρόνια (σχέση και γάμος), αυτό το γρουσούζικο 7 έκανε μια σκανταλιά. Μόλις έγινα γνωστή ηθοποιός και νοικοκυρούλα και χαλάρωσα, μου βάρεσε ένα ωραίο κερατάκι. Το πήρα χαμπάρι και δεν το σήκωσα. Νόμιζα ότι ήταν το πρώτο, αλλά είχε φοβερό σουξέ στις γυναίκες», είχε αναφέρει. «Τι να σου κάνω; Πριν σε παντρευτώ με είχαν χεσμένο. Μετά που παντρευτήκαμε, με ήθελαν όλες» είχε προσθέσει η ίδια.

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Το 1975 η Μάρω Κοντού ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, γιο του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα. Ο γάμος τους, όμως, δεν είχε μεγάλη διάρκεια. «Γιατί στον δεύτερο γάμο μου που ήταν μόνο ένας έρωτας, όταν έφυγε ο έρωτας δεν είχαμε καμία συγγένεια μεταξύ μας», είχε εκμυστηρευτεί.

Η ίδια είχε αναφερθεί και στη σχέση που είχε με έναν παντρεμένο ηθοποιό, του οποίου το όνομα δεν αποκάλυψε ποτέ.

Όπως είχε εξομολογηθεί, «στα 60 χρόνια καριέρας είχα μόνο με έναν ηθοποιό μια σχέση, αλλά δε θα πω ποτέ ποιος ήταν. Ήταν παντρεμένος, δε ζει σήμερα, οπότε ποιος ο λόγος να το πω; Ήταν μια ιστορία που ίσως πόνεσε κάποια γυναίκα, δεν ξέρω… Δεν θέλω να το πω. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Εκείνος χώρισε κι εγώ δεν το δέχτηκα, έπαθα ψυχοσωματικά. Ένιωθα τύψεις κι ενοχές ότι διέλυσα ένα σπίτι. Τελικά το σπίτι δεν διαλύθηκε».

Ακόμα ένας άνδρας που είχε γοητευτεί από τη Μάρω Κοντού ήταν και ο Αλέκος Αλεξανδράκης, με την ηθοποιό σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου να παραδέχεται ότι την είχε φλερτάρει την εποχή που συνεργάζονταν στο Εθνικό Θέατρο. «Χαρισματικός άνθρωπος, όμορφος κι έπεφταν πάνω του οι γυναίκες σαν τα μελίσσια. Δεν μπορούσα να τον δω ερωτικά, ήταν συνάδελφος. Με είχε φλερτάρει κάποτε στο Εθνικό, ενώ έβλεπε ότι πηγαινοέρχεται ο Αριστείδης Καρύδης-Φουκς, ήταν και φίλοι μεταξύ τους, ένα φλερτάκι το έκανε. Πολύ ωραίο παιδί και καλός ηθοποιός», είχε πει.

Γιατί δεν απέκτησε παιδιά

Όσο για το ότι δεν έγινε μητέρα, η Μάρω Κοντού είχε εξομολογηθεί στον Νίκο Χατζηνικολάου πως «δεν μπορούσα, όχι δεν έκανα, δεν μπορούσα. Από πολύ νέα το γνώριζα. Βέβαια, περνώντας τα χρόνια, γύρω στα 35 μου, το έψαξα στο εξωτερικό. Πήγα και βρήκα αυτόν που βοήθησε τη Λόρεν να κάνει παιδί, στην Ελβετία. Μου είπε: “Δε θα κάνετε ποτέ παιδί, εν αντιθέσει δεν θα πάθετε ποτέ καρκίνο εδώ και κάτι ακόμα, θα είστε πάντα νεότερη από τις συμμαθήτριές σας κατά δέκα χρόνια”».