Αν Χάθαγουεϊ: Έγκυος στο τρίτο της παιδί – Η ανακοίνωση μέσω Instagram

Η Αν Χάθαγουεϊ είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της.

Η ηθοποιός ανήρτησε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο φορώντας ένα λευκό αέρινο φόρεμα, μπήκε στο πλάνο με τα χέρια της μπροστά στην κοιλιά της και ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός.

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Υπό τους ήχους του «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, η Αν Χάθαγουεϊ χαμηλώνει αργά τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Στη συνέχεια χαμογελά, τη χαϊδεύει τρυφερά και απομακρύνεται τρέχοντας από το πλάνο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Baby, I’m yours».

Η βραβευμένη ηθοποιός και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, είναι ήδη γονείς δύο αγοριών, του 10χρονου Τζόναθαν και του 6χρονου Τζακ.