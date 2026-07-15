“Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου” – Το συγκινητικό “αντίο” του Ανδρέα Γεωργίου στη Μάρω Κοντού (βίντεο)

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος συνεργάστηκε με τη σπουδαία ηθοποιό στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση, στη σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς», απηύθυνε το δικό του “αντίο” στην Μάρω Κοντού μέσα από ένα στόρι στο Instagram.

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Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δημοσίευσε ένα κοινό τους βίντεο στα Instagram Stories και έγραψε: «Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου! Τα έκανες όλα όπως ήθελες! Μπράβο σου Μάρω Κοντού! Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους μας. Σε αγαπώ πολύ!».

Υπενθυμίζεται ότι η Μάρω Κοντού είχε ενταχθεί στο καστ της σειράς στον ρόλο της Μαρίας Αναγνώστου, μητέρας της Αθηνάς, ενώ μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής της παρέμενε ενεργή στον χώρο της υποκριτικής, συνεχίζοντας να συμμετέχει σε σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές.