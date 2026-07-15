Αλέξης Γεωργούλης: “Ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα – Δεν νομίζω να έβαζα υποψηφιότητα με την Χρυσή Αυγή αλλά ποτέ μην λες ποτέ”

Για την θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο και την δύσκολη περίοδο που πέρασε στην προσωπική του ζωή μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Γεωργούλης.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” του Action24 με την Αθηναΐδα Νέγκα, είπε: «Θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν θα ήθελα να μπω από αυτή τη διαδικασία που έχουμε στην Ελλάδα. Μέσα από αυτή την κομματική περιπέτεια. Νομίζω ότι τα κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν, είναι μεγάλος φραγμός ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτική. Στο Ευρωκοινοβούλιο πίστεψα ότι μπορεί να εφαρμοστεί η Δημοκρατία, που υπάρχουν και εκεί κάποια σημαδάκια που λες: ε, εντάξει, δεν γίνεται να έχουμε και Δημοκρατία» και αναφέρθηκε στην εποχή του Covid και στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Σε ερώτηση που του έγινε για την κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Γεωργούλης τόνισε πως ο ίδιος ποτέ στη ζωή του δεν ήταν ένα κόμμα και πως η συμπόρευσή του ήταν καθαρά για πολιτιστικούς λόγους.

«Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Δεν ήμουν ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στο κέντρο. Ποτέ δεν γεννήθηκα από ένα κόμμα. Το τι ψήφιζες μικρός ή το τι ψηφίζεις τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση. Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, μετά γίνεσαι σοσιαλιστής και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός. Δεν το πιστεύω αυτό σαν πορεία ανθρώπου. Ήθελα να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία σχεδόν, ήμουν με Νεοδημοκράτη επικεφαλής, είχε και το χρίσμα. Δεν έβλεπα το κόμμα και κυρίως στα τοπικά δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα. Μου φαίνεται σαν τις φοιτητικές οργανώσεις, σαν να χάνεις τον χρόνο σου και να βλέπεις την πολιτική λες και είναι ποδόσφαιρο. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκαμε στα πολιτιστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όταν η παρουσιάστρια επέμεινε ότι κάποια ιδεολογική συγγένεια βρήκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και πως δεν θα πήγαινε, για παράδειγμα, υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, ο Αλέξης Γεωργούλης σημείωσε:

«Δεν νομίζω, όχι. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή λες δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, αλλά θα τον κυνηγήσεις μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τις σχέσεις και την εμπειρία του με μια γυναίκα, με την οποία κάποτε συνδέθηκε ερωτικά, αλλά πλέον είναι φίλοι.

Όπως είπε ο Αλέξης Γεωργούλης, η απόσταση που τους χωρίζει πλέον έχει συμβάλει ώστε να διατηρούν μια καλή επαφή.

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Σε κάθε περίπτωση, ο ηθοποιός αν και για τρία χρόνια βίωσε έντονη συναισθηματική δοκιμασία, παραδέχτηκε πως η ερωτική απογοήτευση αποτέλεσε ένα μεγάλο μάθημα για εκείνον. Όπως είπε ο ίδιος: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια. Πολύ μεγάλο σχολείο. Ήταν κάτι που μου φαινόταν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, ότι θα πρέπει να ζήσω έτσι τα επόμενα χρόνια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα τρία χρόνια, και τώρα που σκέφτομαι μου φαίνεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος».

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Γεωργούλης εξήγησε πως, παρά τα όσα είχαν προηγηθεί, οι δύο τους εξακολουθούν να επικοινωνούν: «Με αυτή τη γυναίκα έχουμε επαφή σήμερα, ξέρει ότι είναι αυτή που μου το προκάλεσε αυτό. Δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι’ αυτό. Συζητάμε γενικότερα. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη γη. Μου αρέσει πάρα πολύ που είμαστε φίλοι. Έχω ζήσει και καλύτερο έρωτα μετά από αυτόν».



