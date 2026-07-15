Ατύχημα με φουσκωτά στη Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι 24χρονη
Συνελήφθη ο εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής
Ατύχημα με φουσκωτά σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 14 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας Χαλκιδικής, με μια 24χρονη γυναίκα από τη Σερβία να τραυματίζεται.
Συγκεκριμένα, η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στο δεξί της πόδι όταν το στρώμα θαλάσσης στο οποίο βρισκόταν συγκρούστηκε με φουσκωτό καναπέ θαλάσσιας έλξης, ο οποίος ρυμουλκούνταν από σκάφος.
Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 59χρονος εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για παράβαση των άρθρων 306 (Έκθεση) και 314 (Σωματική βλάβη από αμέλεια)του Ποινικού Κώδικα.
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