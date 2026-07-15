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Ατύχημα με φουσκωτά στη Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι 24χρονη

Συνελήφθη ο εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Ατύχημα με φουσκωτά στη Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι 24χρονη
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ατύχημα με φουσκωτά σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 14 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας Χαλκιδικής, με μια 24χρονη γυναίκα από τη Σερβία να τραυματίζεται.

Συγκεκριμένα, η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στο δεξί της πόδι όταν το στρώμα θαλάσσης στο οποίο βρισκόταν συγκρούστηκε με φουσκωτό καναπέ θαλάσσιας έλξης, ο οποίος ρυμουλκούνταν από σκάφος.

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Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 59χρονος εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για παράβαση των άρθρων 306 (Έκθεση) και 314 (Σωματική βλάβη από αμέλεια)του Ποινικού Κώδικα.

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