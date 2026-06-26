Λιβαδειά: Νεκρή και δεύτερη μητέρα λίγες ημέρες μετά τον τοκετό – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Μια νέα ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς μια 29χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της στη Λιβαδειά, αμέσως μετά τον τοκετό.

Το θλιβερό αυτό περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον χαμό της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη, η οποία επίσης υπέκυψε σε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της γέννας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη 29χρονη παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και αμέσως μετά διακομίστηκε εσπευσμένα στο «Θριάσιο» νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η νεαρή γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο αποτελούσε το δεύτερο παιδί της οικογένειας, καθώς η ίδια ήταν ήδη μητέρα ενός 8χρονου αγοριού.

Όπως δήλωσε στενή φίλη της εκλιπούσας, η εγκυμοσύνη είχε κυλήσει ομαλά χωρίς προβλήματα και η 29χρονη προγραμματιζόταν να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της μητέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ιατρικές ευθύνες ή παραλείψεις που οδήγησαν στην ολέθρια αυτή κατάληξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η 5 Υγειονομική περιφέρεια έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό.