Θάνατος 35χρονης στην Λιβαδειά: «Για πού το έβαλες, αστέρι μου» – Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του συζύγου της

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της 35χρονης γυναίκας στην Λιβαδειά λίγες ώρες αφού γέννησε το δεύτερο παιδί της.

Μάλιστα, ο σύζυγός της με ανάρτηση του ραγίζει καρδιές τονίζοντας πως θέλει να μάθει όλη την αλήθεια για όσα συνέβησαν.

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«Για πού το έβαλες, αστέρι μου. Και μου άφησες μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ. Μου πήρες μαζί σου το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς μου και άφησες πίσω μια σιωπή που πονάει κάθε δευτερόλεπτο.

Η αγάπη μου για σένα δεν τελείωσε σήμερα. Αντίθετα, από σήμερα θα σε αγαπώ ακόμα περισσότερο, μέχρι την τελευταία μου ανάσα. Θα ζεις μέσα στην καρδιά μου, στις αναμνήσεις μας και σε κάθε στιγμή της ζωής μου.

Σου δίνω μια υπόσχεση. Θα κάνω τα πάντα για τα δύο μας αγγελούδια. Θα σταθώ δίπλα τους σαν πατέρας και σαν μάνα μαζί. Θα μεγαλώσουν με την ίδια αγάπη, τις ίδιες αξίες και την ίδια ζεστασιά που τους χάρισες εσύ όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νιώθουν κάθε μέρα πόσο πολύ τα αγαπούσες.

Και σου υπόσχομαι ακόμα κάτι… Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω όλη την αλήθεια για όσα συνέβησαν. Αν έγινε το παραμικρό λάθος ή αμέλεια, θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το χρωστάω σε σένα, στα παιδιά μας και στην αγάπη που ζήσαμε. Καλό ταξίδι, αστέρι μου… Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θα σε κουβαλάω μέσα μου κάθε μέρα. Θα είσαι για πάντα η γυναίκα της ζωής μου. Σ’ αγαπώ σήμερα, αύριο και για πάντα» ανέφερε.

Λιβαδεια: Το χρονικό της υπόθεσης

Μια νέα ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς μια 35χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της στη Λιβαδειά, αμέσως μετά τον τοκετό.

Το θλιβερό αυτό περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον χαμό της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη, η οποία επίσης υπέκυψε σε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της γέννας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη 35χρονη παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία μετά τη γέννηση του παιδιού της. Παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και αμέσως μετά διακομίστηκε εσπευσμένα στο «Θριάσιο» νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η νεαρή γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο αποτελούσε το δεύτερο παιδί της οικογένειας, καθώς η ίδια ήταν ήδη μητέρα ενός 8χρονου αγοριού.

Όπως δήλωσε στενή φίλη της εκλιπούσας, η εγκυμοσύνη είχε κυλήσει ομαλά χωρίς προβλήματα και η 35χρονη προγραμματιζόταν να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό.

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Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της μητέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ιατρικές ευθύνες ή παραλείψεις που οδήγησαν στην ολέθρια αυτή κατάληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η 5 Υγειονομική περιφέρεια έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό.