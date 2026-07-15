Μπιμπίλας για Μάρω Κοντού: “Όποτε την χρειαστήκαμε ήταν δίπλα μας, χάσαμε ένα πολυ σημαντικό πρόσωπο της τέχνης μας”

Τις σκέψεις του μετά την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού μέσα από την εκπομπή «10 παντού» στο Open μοιράστηκε ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

«Είμαι πολυ στεναχωρημένος γιατί ειναι μια εμβληματική προσωπικότητα της τέχνης μας, πολυσχιδής, ήταν καλή σε όλα, κινηματόγραφο, θέατρο, τραγούδι, πολιτική, ζωγραφική, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας. Ήταν πολυ κοντά στους αγώνες των ηθοποιών, όποτε τη χρειαστήκαμε ήταν δίπλα μας», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

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«Νιώθω αμηχανία γιατί χάσαμε ένα πολυ σημαντικό και αγαπημένο πρόσωπο της τέχνης μας. Οι νέοι δεν την έχουν απολαύσει στο θέατρο σε σπουδαίους ρόλους γιατί δεν έπαιζε τα τελευταία χρόνια.

Όμως εχει παίξει σε πολυ σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και έχει αφήσει το στίγμα της. Έτσι θα μπορούν να την απολαύσουν και οι επόμενες γενιές», είπε για την Μάρω Κοντού.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε αναφορά και στον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον σύζυγο της Μάρως Κοντού:«Είναι και ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον φίλο μου τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ήταν ένα πολυ αγαπημένο ζευγάρι, έγραψαν ιστορία μαζί, παρέμειναν φίλοι μέχρι τις τελευταίες μέρες, είναι πολύ στεναχωρημένος».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πριν λίγες μέρες είχε βρεθεί με τον φίλο του και είχαν συζητήσει την κατάσταση της υγείας της Μάρως Κοντού: «Είμαστε σε περιοδεία και συναντηθήκαμε πριν μια βδομάδα και φάγαμε μαζί, συζητούσαμε ότι τα πράγματα ήταν άσχημα για τη Μάρω».

Να θυμίσουμε ότι η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από την ζωή το πρωί της Τετάρτης (15/7) σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.