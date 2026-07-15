Δίχως τέλος οι ανεξαρτητοποιήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, επιστολές από Μεϊκόπουλο, Μαμουλάκη, Κοντοτόλη – Με 17 βουλευτές η ΚΟ

Δεν έχει τέλος το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ακόμα τρεις βουλευτές έστειλαν επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο λόγος για τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη και τη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη, οι οποίοι θα συνεχίσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα ως ανεξάρτητοι βουλευτές.

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Ο κ. Μεϊκόπουλος, μεταξύ άλλων, σημειώνει στην επιστολή του πως «εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας».

Από τη μεριά του, ο κ. Μαμουλάκης τονίζει πως «οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και οι εξελίξεις στο (ως χθες) κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου». «Κάθε τι που φέρνει μια αλλαγή, φέρνει μαζί μέσα του τη δύναμη της ελπίδας» προσθέτει ακόμα.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη 14/7 ανεξαρτητοποιήθηκαν τρεις βουλευτές (Παναγιωτόπουλος, Γαβρήλος και Ψυχογιός), ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαν αποχωρήσει οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος. Επίσης, την παραίτησή του και από την βουλευτική έδρα έχει προαναγγείλει ο Συμεών Κεδίκογλου.

Πλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές, ενώ αναμένονται κι άλλες αποχωρήσεις βουλευτών, ακόμα και εντός της ημέρας.

Νωρίτερα σήμερα, έγιναν γνωστές οι παραιτήσεις του Γιώργου Μπάκη, που ήταν διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του Φοίβου Τσικλιά, που ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την εκλογή νέου Γραμματέα, με το βουλευτή Θεσσαλονίκης, Γιάννη Αμανατίδη να προτείνεται για τη θέση.