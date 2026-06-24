Νυχτερινές κράμπες στα πόδια: Οι πιθανές αιτίες και πώς να τις αντιμετωπίσετε

Οι νυχτερινές κράμπες στα πόδια είναι πόνοι που συμβαίνουν μόνο ή πιο συχνά τη νύχτα και συνήθως μας ξυπνούν. Αυτοί οι πόνοι προκαλούνται από την αιφνίδια σύσφιξη των μυών των ποδιών.

Ο μυς που είναι πιο συχνός σε νυχτερινές κράμπες είναι της γάμπας, αλλά κάποιες φορές επηρεάζονται και οι μηροί.

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Οι συσπάσεις εμφανίζονται απότομα, διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα ή και λίγα λεπτά και εξαφανίζονται με το τέντωμα και τις μαλάξεις των προσβεβλημένων μυών. Όμως μπορεί να παραμένει ευαισθησία για αρκετές ώρες μετά το επεισόδιο.

Τι προκαλεί τις νυχτερινές κράμπες στα πόδια

-Οι κράμπες στα πόδια τη νύχτα είναι πολυ πιθανό να σχετίζονται με την κόπωση των μυών και κάποια νευρικά προβλήματα.

-Ορθοστασία, έντονη άσκηση, κακή στάση σώματος.

-Ο κίνδυνος για νυχτερινές κράμπες στα πόδια αυξάνεται με την ηλικία.

-Οι έγκυες γυναίκες έχουν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κράμπες στα πόδια τη νύχτα.

-Σε κάποιες περιπτώσεις, οι νυχτερινές κράμπες μπορεί να συνδέονται με μια υποκείμενη διαταραχή, όπως περιφερική αρτηριακή νόσος, κατά την οποία η στένωση αρτηριών μειώνει τη ροή του αίματος προς τα άκρα, τον διαβήτη, ή η σπονδυλική στένωση.

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-Ορισμένα φάρμακα και παθήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο.

Πώς τις αντιμετωπίζουμε

•Τέντωμα του ποδιού στρέφοντας τα δάχτυλα προς τα πάνω.

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•Μασάζ στην περιοχή όπου υπάρχει μυϊκή σύσπαση

•Σηκωθείτε αργά και προσπαθήστε να περπατήσετε για λίγο. Τινάξτε τα πόδια , καθώς αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος.

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•Κάντε ένα ζεστό ντους.

Πότε να επισκεφτείτε γιατρό

Οι συχνές κράμπες στα πόδια μπορεί να υποδεικνύουν ένα υποκείμενο πρόβλημα, επομένως είναι καλύτερο να το ελέγξετε με τον γιατρό σας, σύμφωνα με μελετη που δημοσιεύτηκε στο American Family Physician κυρίως εάν:

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Διαταράσσουν συχνά τον ύπνο σας

•Οι κράμπες συνοδεύονται από αδυναμία στα πόδια ή αίσθημα καύσου ή μουδιάσματος κάτω από το πόδι.

•Οι κράμπες συνοδεύονται από αποχρωματισμό ή αίσθηση κρύου στα πόδια.