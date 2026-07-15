Φωτιά στο Φράγμα Θέρμης στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)
Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης, 15 Ιουλίου στο Φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες, με 10 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα του μετώπου της φωτιάς είναι βελτιωμένη.
πηγή στην Google
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