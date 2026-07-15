Φωτιά στο Φράγμα Θέρμης στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης, 15 Ιουλίου στο Φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες, με 10 οχήματα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα του μετώπου της φωτιάς είναι βελτιωμένη.