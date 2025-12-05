Κατερίνα Καινούργιου: Απαντάει για την Νεφέλη Μεγκ – «Έχει κάνει ατοπήματα με γυναίκες και είναι γυναίκα»

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να απαντήσει δημόσια στη Νεφέλη Μεγκ, μετά τα σχόλια που έκανε η γνωστή Youtuber σχετικά με την επιθυμία της παρουσιάστριας να γίνει μητέρα, καθως και την εγκυμοσύνη της.

Ειδικότερα, η Κατερίνα Καινούργιου, στον αέρα της εκπομπής της, σχολίασε τις δηλώσεις της Νεφέλης Μεγκ, τονίζοντας ότι δεν κατάλαβε πλήρως το νόημα των λεγομένων της και ξεκαθάρισε ότι η επιθυμία της να κάνει παιδί είναι απόλυτα προσωπική και δεν αφορά κανέναν άλλο.

«Μου φάνηκε λίγο περίεργο. Εφόσον λες: Αφού και αυτή βρήκε, έχω ελπίδες κι εγώ. Δηλαδή, μέχρι και αυτή η κακομοίρα που τα κατάφερε… άρα κι εγώ έχω ελπίδες. Χτύπησε λίγο άσχημα, δεν παρεξηγούμαι γιατί φαντάζομαι δεν είχες κακή πρόθεση αλλά ωραίο δεν ήταν έτσι όπως ακούστηκε. Δεν είναι μόνο ότι το είπε για εμένα, ούτε που με νοιάζει, αλλά γενικότερα έχει πέσει σε ατοπήματα με γυναίκες», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Και συνέχισε λέγοντας: «Μία η Σίσσυ Χρηστίδου, μία τα άλλα που έχει πει στο παρελθόν, μία που σχολιάζει τις εξωτερικές εμφανίσεις γυναικών και είναι γυναίκα. Είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα στα πράγματα. Πολλές φορές την σχολιάζουμε για ωραία πράγματα γιατί εγώ την παρακολουθώ στα social και καμιά φορά έχει εύστοχους σχολιασμούς. Ξεφεύγουμε από τους εύστοχους, τους χάνουμε και μένουμε στις κακίες που λέει…».

«Μου στέλνετε μηνύματα για μια κυρία που βγήκε και είπε: “Εφόσον βρήκε άνδρα η Καινούργιου και παντρεύτηκε, έχω κι εγώ ελπίδες να μη μείνω στο ράφι”. Λέω, “πόσο άσχημο να το δηλώνεις αυτό για μία γυναίκα”. Δεν ένιωσα άσχημα για μένα, αλλά ένιωσα άσχημα για εκείνη που είπε αυτή την ατάκα», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: