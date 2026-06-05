James Handy: Οι ταινίες και οι ρόλοι που απογείωσαν την καριέρα του – Μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες

Μια σοκαριστική είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός James Handy έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο σε ηλικία 81 ετών. Ο έμπειρος καλλιτέχνης, που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Χόλιγουντ, δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία Tarzana του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, όταν η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια περίεργη κλήση στο 911.

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Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ηθοποιό στην αυλή του σπιτιού με τραύμα στο στήθος, και παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ως δράστης συνελήφθη ο 44χρονος γιος της συντρόφου του, ο οποίος παραδόθηκε αμέσως και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

'Top Gun: Maverick' Actor James Handy Killed by Girlfriend's Son https://t.co/eP1LAHshFM— Variety (@Variety) June 5, 2026

Οι ταινίες και οι ρόλοι που απογείωσαν την καριέρα του

Η τραγική αυτή κατάληξη κόβει το νήμα μιας μακράς και εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας στον χώρο της υποκριτικής, η οποία ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, τη γενέτειρά του, με την πρώτη του εμφάνιση στην οθόνη το 1977.

Ο Τζέιμς Χάντι ήταν ένας από εκείνους τους χαρακτηριστικούς ηθοποιούς που το ευρύ κοινό αγάπησε μέσα από εμβληματικές ταινίες και ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και τον καθιέρωσαν στη βιομηχανία του θεάματος.

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Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του, ήταν η συμμετοχή του στην κλασική περιπέτεια φαντασίας «Jumanji» το 1995, όπου υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία τον εξολοθρευτή εντόμων, χαρίζοντας στο κοινό μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία.

Την ίδια δεκαετία, το όνομά του συνδέθηκε και με άλλες μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως η θρυλική ταινία τρόμου και μυστηρίου «Arachnophobia», όπου ενσάρκωσε τον Milton Briggs, αλλά και οι παραγωγές «The Rocketeer», «Brighton Beach Memoirs», «The Verdict» και η κωμική περιπέτεια «K-9».

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Τα τελευταία χρόνια, ο Τζέιμς Χάντι κατάφερε να συνδεθεί και με τη νέα γενιά κινηματογραφόφιλων μέσα από συμμετοχές σε μερικά από τα μεγαλύτερα blockbusters της εποχής μας.

Το 2017 εμφανίστηκε στην ταινία «Logan», τη σκοτεινή και καθηλωτική περιπέτεια του Wolverine, όπου ενσάρκωσε τον γιατρό που περιέθαλψε τον χαρακτήρα του Χιου Τζάκμαν.

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Η απόλυτη όμως κορύφωση για τη μετέπειτα πορεία του ήρθε το 2022, όταν συμμετείχε στο παγκόσμιο φαινόμενο «Top Gun: Maverick» δίπλα στον Τομ Κρουζ, μια ταινία που έσπασε τα ταμεία και επανέφερε τον έμπειρο ηθοποιό δυναμικά στο προσκήνιο.

Παράλληλα με το σινεμά, ο Τζέιμς Χάντι έχτισε μια σπουδαία καριέρα και στην τηλεόραση με δεκάδες συμμετοχές.

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Ξεχώρισε ιδιαίτερα για τον ρόλο του ως Arthur Devlin στη δημοφιλή σειρά κατασκοπείας «Alias», ενώ άφησε το στίγμα του και σε άλλες ιστορικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, όπως το «Melrose Place» και το «NYPD Blue».

Ο θάνατός του σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, που αποχαιρετά έναν εργατικό και ταλαντούχο ηθοποιό, ο οποίος υπηρέτησε την τέχνη του μέχρι το τέλος.