Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκρός ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι – Τον σκότωσε ο γιος της συντρόφου του

Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Χόλιγουντ όπως τα «Jumanji» και «Top Gun: Maverick».

Ο 81χρονος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν ως βασικό ύποπτο τον γιο της συντρόφου του.

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Το έγκλημα έγινε την Τετάρτη 3/6 και αποκαλύφθηκε από μια κλήση στην άμεση δράση. Σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα της αστυνομίας του Λος Άντζελες, το άτομο που τηλεφώνησε ομολόγησε την πράξη του αναφέροντας: «είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον Τζέιμς Χάντι χωρίς τις αισθήσεις του στην μπροστινή αυλή του σπιτιού, φέροντας βαρύ τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Οι διασώστες τον μετέφεραν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η αστυνομία απέκλεισε τους γύρω δρόμους και άρχισε αναζητήσεις στη γειτονιά.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, ο οποίος συγκατοικούσε με τη μητέρα του, ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της δολοφονίας.

Μάλιστα, υλικό από κάμερες ασφαλείας τον είχε καταγράψει να κινείται ύποπτα κοντά στην κατοικία του ηθοποιού μετά το έγκλημα.

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Ο 44χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις φυλακές του Βαν Νάις και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, με το ποσό της εγγύησης να ορίζεται στα δύο εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο Τζέιμς Χάντι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, με την καριέρα του να αρχίζει τη δεκαετία του 1970. Εκτός από το «Jumanji» του 1995 στο πλευρό του Ρόμπιν Γουίλιαμς, συμμετείχε σε γνωστές ταινίες όπως τα «Arachnophobia», «Unbreakable», «Logan» και «Taps».

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Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση καταγράφηκε το 2023 στο «Top Gun: Maverick», όπου υποδύθηκε τον μπάρμαν Τζίμι.

Επίσης, συμμετείχε στην τηλεόραση μέσα από ρόλους σε δεκάδες δημοφιλείς σειρές, μεταξύ των οποίων τα “NYPD Blue”, “Criminal Minds”, “The West Wing”, “9-1-1”, “NCIS: Los Angeles”, “CSI: NY”, “Cold Case”, “Alias” και “ER”.