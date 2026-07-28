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Μονεμβασιά: Ταχύπλοο τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε – Σώος ο μοναδικός επιβαίνων

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή Ασπρούδια Μονεμβασιάς, όταν ταχύπλοο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε. Ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να φτάσει μόνος του στην ακτή και είναι καλά στην υγεία του.

Μονεμβασιά: Ταχύπλοο τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε – Σώος ο μοναδικός επιβαίνων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Στη βύθιση ενός ταχύπλοου σκάφους οδήγησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Ασπρούδια Μονεμβασιάς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Στο σημείο έσπευσε σωστικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Σώος ο χειριστής

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το σκάφος και να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο ταχύπλοο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βύθισή του.

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