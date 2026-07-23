Ισμήνη Καλέση: Γιατί δεν απέκτησε ποτέ παιδιά η ηθοποιός – «Ήταν συνειδητή επιλογή»

Η Ισμήνη Καλέση έχει μιλήσει αρκετές φορές με απόλυτη ειλικρίνεια για μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής της: να μην αποκτήσει παιδιά.

Παρότι πολλοί αναρωτιούνται αν η γνωστή ηθοποιός δημιούργησε οικογένεια, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει σε συνεντεύξεις της ότι δεν έγινε ποτέ μητέρα, καθώς δεν το επιθυμούσε από μικρή ηλικία.

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Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Mega είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να κάνει παιδί, τονίζοντας πως δεν κάνουν όλες οι γυναίκες για μητέρες και πως η απόφασή της ήταν απόλυτα συνειδητή. Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι από μικρή αγαπούσε περισσότερο τα ζώα, λέγοντας με χιούμορ πως «γάτες ήθελα, όχι παιδιά».

Η Ισμήνη Καλέση έχει επίσης αναφέρει ότι αγαπά τα παιδιά και έχει πολύ καλή σχέση μαζί τους, ωστόσο δεν αισθάνθηκε ποτέ την επιθυμία να αποκτήσει δικά της. Όπως έχει εξηγήσει, δεν μετάνιωσε για την επιλογή της και θεωρεί πως κάθε γυναίκα πρέπει να ακολουθεί τον δικό της δρόμο, χωρίς να αισθάνεται πίεση από κοινωνικά στερεότυπα.

Η στάση της είχε προκαλέσει συζητήσεις όταν πρωτοδιατυπώθηκε δημόσια, όμως η ίδια δεν άλλαξε ποτέ θέση, επιμένοντας ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μονόδρομο για την προσωπική ολοκλήρωση μιας γυναίκας.