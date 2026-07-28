“Το για πάντα ξεκινάει εδώ” – Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Δώρα Παντέλη, που το Σάββατο 25/7 παντρεύτηκε με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, ενώ βάφτισαν και τον ενός έτους γιο τους, που την ίδια ημέρα είχε τα γενέθλιά του.

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Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα ξέφρενο γαμήλιο πάρτι σε μαγαζί της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπου το ζευγάρι και οι αγαπημένοι τους συγγενείς και φίλοι διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σήμερα Τρίτη 28/8, η γνωστή αθλητικογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες από την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της.

Στην ανάρτηση βλέπουμε φωτογραφίες από την προετοιμασία της, από τη γαμήλια τελετή, καθώς και από τη δεξίωση και έγραψε στη λεζάντα: «Το για πάντα ξεκινάει από εδώ. 25.07.2026».

Δείτε την ανάρτησή της:

Η ίδια ανέβασε και ένα story, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές της. «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε ευχή, κάθε μήνυμα και κάθε όμορφη κουβέντα αυτές τις μέρες» ανέφερε η Δώρα Παντέλη.