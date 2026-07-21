Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Γιατί λέει ότι έχασε δουλειές μετά το «Καφέ της Χαράς»

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας ότι η μεγάλη αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από τον ρόλο του «Φατσέα» στο «Καφέ της Χαράς» δεν είχε μόνο θετικές συνέπειες στην επαγγελματική του πορεία.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Τσάι με ΛεμόΝ1», ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε ότι ποτέ δεν επιδίωξε να γίνει διάσημος, καθώς προτιμούσε να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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«Δεν ήταν ποτέ στόχος μου να γίνω γνωστός. Μάλλον το αντίθετο. Με χάλασε που έγινα γνωστός. Μου αρέσει να περνάω απαρατήρητος και να ιδιωτεύω, κάτι που πλέον δεν μπορώ να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του Φατσέα και οι δουλειές που έχασε

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε ακόμη ότι αρχικά είχε επιφυλάξεις όταν του προτάθηκε ο ρόλος του Ευάγγελου Φατσέα, καθώς θεωρούσε τον χαρακτήρα ιδιαίτερα αρνητικό. Τελικά, μετά από παρότρυνση της συζύγου του και του Χάρη Ρώμα, αποφάσισε να τον υποδυθεί, μια επιλογή που, όπως είπε, δεν μετάνιωσε ποτέ.

Ωστόσο, η τεράστια επιτυχία της σειράς είχε και κόστος.

Όπως εξήγησε, μετά την προβολή του «Καφέ της Χαράς» έχασε επαγγελματικές ευκαιρίες στο θέατρο, καθώς υπήρχε έντονη προκατάληψη απέναντι στους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε εμπορικές τηλεοπτικές παραγωγές.

«Έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο “Καφέ της Χαράς”. Μέχρι τότε έπαιζα στο “ποιοτικό” θέατρο και όταν συμμετείχα στη σειρά ήταν σαν να είπαν ότι πρόδωσα αυτόν τον χώρο», ανέφερε, σημειώνοντας πως σήμερα τα στεγανά ανάμεσα στην τηλεόραση και το θέατρο έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί.

«Δεν πίστεψα ποτέ στις ταμπέλες»

Ο ηθοποιός τόνισε ότι ο ίδιος δεν διαχώριζε ποτέ τις δουλειές σε «εμπορικές» και «ποιοτικές», επιλέγοντας πάντοτε να συμμετέχει σε παραγωγές που τον ενδιέφεραν καλλιτεχνικά.

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Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας της ταύτισής του με έναν τόσο δημοφιλή τηλεοπτικό χαρακτήρα, υπογράμμισε ότι δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να συμμετάσχει στη σειρά, η οποία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης.