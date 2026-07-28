Κοζάνη: Κατέληξε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην περιοχή Τραπεζίτσα Κοζάνης.

Ο άνδρας είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.