Κοζάνη: Κατέληξε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα
Τραγική κατάληξη είχε ο 71χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Νοσηλευόταν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα εγκαύματά του.
Την τελευταία του πνοή άφησε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην περιοχή Τραπεζίτσα Κοζάνης.
Ο άνδρας είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.
πηγή στην Google
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