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ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κατέληξε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα

Τραγική κατάληξη είχε ο 71χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Νοσηλευόταν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα εγκαύματά του.

Κοζάνη: Κατέληξε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα
DEBATER NEWSROOM

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην περιοχή Τραπεζίτσα Κοζάνης.

Ο άνδρας είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

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