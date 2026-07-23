Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θάλεια Ματίκα: Νέα απρόσμενη «εισβολή» στη σκηνή – Μετά την ακρίδα, χρυσόμυγα διέκοψε την παράσταση (βίντεο)

Αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να μου Κρατάς το Χέρι» στην Καρδίτσα, μια χρυσόμυγα πλησίασε τη Θάλεια Ματίκα

Θάλεια Ματίκα: Νέα απρόσμενη «εισβολή» στη σκηνή – Μετά την ακρίδα, χρυσόμυγα διέκοψε την παράσταση (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα ακόμη απρόοπτο σημάδεψε την καλοκαιρινή περιοδεία της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη, καθώς μετά το περιστατικό με την ακρίδα στο Κιλκίς, ένα νέο έντομο έκανε την εμφάνισή του πάνω στη σκηνή, προκαλώντας στιγμές γέλιου αλλά και αιφνιδιασμού.

Αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να μου Κρατάς το Χέρι» στην Καρδίτσα, μια χρυσόμυγα πλησίασε τη Θάλεια Ματίκα, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να διακόψει για λίγο την ερμηνεία της και να ζητήσει τη βοήθεια του συμπρωταγωνιστή και συζύγου της, Τάσου Ιορδανίδη. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο από θεατές και γρήγορα άρχισε να κάνει τον γύρο των social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τάσος Ιορδανίδης αντιμετώπισε και αυτή τη φορά το απρόοπτο με χιούμορ, προσπαθώντας να καθησυχάσει τη σύζυγό του και να συνεχίσει την παράσταση, ενώ το κοινό ξέσπασε σε γέλια παρακολουθώντας τον αυτοσχεδιασμό των δύο ηθοποιών. Όταν το έντομο απομακρύνθηκε, η Θάλεια Ματίκα σχολίασε χαμογελώντας πως πρόκειται για… «επιστροφή στην άγρια φύση», με την παράσταση να συνεχίζεται κανονικά λίγα λεπτά αργότερα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοδεία τους διακόπτεται από μια απρόσμενη… επίσκεψη. Πριν από λίγες ημέρες, στο Κιλκίς, μια ακρίδα είχε ανέβει στη σκηνή, προκαλώντας ξεκαρδιστικούς διαλόγους ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς και άφθονο γέλιο στο κοινό.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Τσεχία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες
Χωρίς κατηγορία

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Τσεχία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα δυστύχημα με ελικόπτερο που μετέφερε συνολικά 5 στρατιώτες, σε απόσταση 200 χλμ νοτιοανατολικά της Πράγας, στην Τσεχία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο τον στρατό.    «Ένα ελικόπτερο Venom συντρίβη στην 22α αεροπορική βάση του Νάμεστ ναντ Οσλάβου», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Τσεχίας στο Χ.    «Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να φροντίσουμε τους τραυματίες. Βρισκόμαστε […]