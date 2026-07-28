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Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά η πυρκαγιά

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε κατοικίες, με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής να οδηγεί στην οριοθέτησή της μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά η πυρκαγιά
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:08

Νεότερη ενημέρωση 21:00: Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 20:30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο οριοθετήθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (28/7) στην Πυροσβεστική, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται κατοικίες και κρίσιμες υποδομές.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, μέχρι να δύσει ο ήλιος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Συνεχής εικόνα από drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει συνεχώς εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα, ώστε να υπάρχει άμεση εκτίμηση της κατάστασης.

Έρευνα για τα αίτια

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Ασπροπύργου βρισκόταν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς.

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