Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απαγορεύει τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, χωρίς την άδειά του

Μια αυστηρή ανακοίνωση μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο της αείμνηστης ηθοποιού, ο γιος της έκανε ξεκάθαρο πως από εδώ και στο εξής, δεν επιτρέπει σε κανέναν να χρησιμοποιεί το όνομα ή την εικόνα της μητέρας του χωρίς τη δική του έγκριση.

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Επίσης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε ότι δεν συναινεί στη δημιουργία ή επεξεργασία εικόνων της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσω AI.

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος μία ημέρα μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επισκέφθηκε το μνήμα της μητέρας του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, επιλέγοντας να την τιμήσει με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο.

Μάλιστα, δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram μια φωτογραφία από τον τάφο της, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

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Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ» έγραψε.