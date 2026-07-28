Daima: Τι έλεγε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος για τον γιο του λίγους μήνες πριν από τη σύλληψη

Η σύλληψη του Daima, του 23χρονου τράπερ που, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, είναι ο καλλιτέχνης που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη, έφερε ξανά στο προσκήνιο όσα είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες ο πατέρας του, Μιχάλης Ιατρόπουλος, για τη σχέση τους και την πορεία του στη μουσική.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά τον περασμένο Φεβρουάριο στον Φάνη Λαμπρόπουλο για τον γιο του, ξεκαθαρίζοντας πως εκείνος επέλεξε από πολύ μικρή ηλικία να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, χωρίς να στηριχθεί στο γνωστό επίθετο της οικογένειας.

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«Ό,τι κατάφερε, το έκανε μόνος του»

Σε συνέντευξή του, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είχε αποκαλύψει ότι ο Daima είναι ανεξάρτητος από τα 14 του χρόνια, τονίζοντας πως δεν δέχθηκε ποτέ βοήθεια από τον ίδιο για να κάνει καριέρα στη μουσική.

«Ό,τι κατάφερε, το έκανε μόνος του», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κάθε φορά που προσπάθησε να τον βοηθήσει, εκείνος αντέδρασε, καθώς ήθελε να αποδείξει πως μπορεί να τα καταφέρει αποκλειστικά με τις δικές του δυνάμεις.

«Ο Αλέξανδρος είναι από 14 χρονών στον δρόμο. Είναι ανεξάρτητος, είναι επιλογή του. Ό,τι κατόρθωσε, το κατόρθωσε μόνος του χωρίς να τον βοηθήσω. Όποτε προσφέρθηκα να τον βοηθήσω έγινε έξαλλος. Πήρε δύο πλατίνες τους δύο πρώτους μήνες που εργάστηκε ως τράπερ», είχε δηλώσει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

«Δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το όνομά μου»

Ο ηθοποιός είχε επισημάνει ακόμη ότι ο γιος του δεν επιδίωξε ποτέ να αξιοποιήσει τη δική του αναγνωρισιμότητα, επιλέγοντας να χαράξει τη δική του επαγγελματική πορεία στον χώρο της τραπ μουσικής.

«Δεν ανακατεύομαι στη ζωή του. Του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής. Από 14 χρονών έχει βγει στον δρόμο, δεν τον απέτρεψα. Όταν κάνουμε ένα παιδί, το παιδί είναι ελεύθερο. Πιστεύω στην ελευθερία των ανθρώπων, αν και έχω τραβήξει πολλές αγωνίες και βάσανα για το πού βρίσκεται. Έχει DNA Ιατρόπουλου, όλοι είμαστε σκληροπυρηνικοί. Ήδη τα έχει καταφέρει ολομόναχος και αυτά που λέει τα πρεσβεύει», είχε πει στον Φάνη Λαμπρόπουλο ο γνωστός ηθοποιός.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μετά τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Daima, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο γνωστός τράπερ συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (27/7) έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη, όταν φέρεται να μην σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.