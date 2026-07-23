Ζέτα Δούκα για την τραγωδία στο Μάτι: «Θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων»

Με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, η Ζέτα Δούκα έστειλε το δικό της μήνυμα μνήμης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τα θύματα της τραγωδίας.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που είχε τραβήξει η ίδια στις 24 Ιουλίου 2018, μία ημέρα μετά την καταστροφική φωτιά, όταν η περιοχή είχε μετατραπεί σε στάχτη.

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Πάνω στην εικόνα έγραψε:

«Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα στις 24-7-18, μια μέρα μετά το ολοκαύτωμα στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των 104+ θυμάτων που ζητούν ακόμη δικαίωση…».

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Σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων του Ματιού

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέτα Δούκα αναφέρεται δημόσια στην τραγωδία του Ματιού. Τα προηγούμενα χρόνια έχει συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης, εκφράζοντας επανειλημμένα τη στήριξή της στους συγγενείς των θυμάτων και τονίζοντας πως η ανάγκη για δικαιοσύνη παραμένει επίκαιρη.

Η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.