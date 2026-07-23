Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Ζέτα Δούκα για την τραγωδία στο Μάτι: «Θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέτα Δούκα αναφέρεται δημόσια στην τραγωδία του Ματιού

Ζέτα Δούκα για την τραγωδία στο Μάτι: «Θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων»
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, η Ζέτα Δούκα έστειλε το δικό της μήνυμα μνήμης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τα θύματα της τραγωδίας.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που είχε τραβήξει η ίδια στις 24 Ιουλίου 2018, μία ημέρα μετά την καταστροφική φωτιά, όταν η περιοχή είχε μετατραπεί σε στάχτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω στην εικόνα έγραψε:

«Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα στις 24-7-18, μια μέρα μετά το ολοκαύτωμα στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των 104+ θυμάτων που ζητούν ακόμη δικαίωση…».

Φωτογραφία
Screenshot

Σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων του Ματιού

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέτα Δούκα αναφέρεται δημόσια στην τραγωδία του Ματιού. Τα προηγούμενα χρόνια έχει συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης, εκφράζοντας επανειλημμένα τη στήριξή της στους συγγενείς των θυμάτων και τονίζοντας πως η ανάγκη για δικαιοσύνη παραμένει επίκαιρη.

Η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ