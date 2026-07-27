Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Το τρυφερό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους στη Χίο

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού περνούν ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές στην Χίο. Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μακριά από την Αθήνα, με τον πρώην περιφερειάρχη να κοινοποιεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με την σύζυγό του.

“Η Χίος μάς κέρδισε από την πρώτη στιγμή! Βρεθήκαμε οικογενειακώς για τον γάμο αγαπημένων μας φίλων και τη βάπτιση του παιδιού τους και επιστρέφουμε γεμάτοι υπέροχες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε για τη ζεστή φιλοξενία και τις όμορφες στιγμές!”, έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης.