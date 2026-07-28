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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τασούλα η Εθνική πόλο ανδρών μετά το χρυσό στο World Cup – Τιμή στους πρωταθλητές

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, λίγες ημέρες μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ.

Στον Τασούλα η Εθνική πόλο ανδρών μετά το χρυσό στο World Cup – Τιμή στους πρωταθλητές
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών, λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία επιτυχία της με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, που διεξήχθη στο Σίδνεϊ.

Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο, έγινε δεκτή από τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, σε μια συμβολική εκδήλωση αναγνώρισης της ιστορικής επιτυχίας της «γαλανόλευκης».

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Φωτογραφία
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Αναμνηστική μπάλα με τις υπογραφές των διεθνών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αρχηγός της Εθνικής, Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρισης, υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς που συνέβαλαν στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην Αυστραλία.

Φωτογραφία
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος και ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Αφρουδάκης.

Φωτογραφία
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η αποστολή της «γαλανόλευκης»

Την αποστολή της Εθνικής συγκροτούν οι Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς.

Μαζί τους βρέθηκαν επίσης ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, η αναλύτρια βίντεο Κατερίνα Τανκέεβα και η διεθνής διαιτητής Ναταλί Μαρκοπούλου.

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