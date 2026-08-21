Σίσσυ Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Αθήνα λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν – Η φωτογραφία από το σπίτι της

Στην Αθήνα βρίσκεται και πάλι η Σίσσυ Χρηστίδου, μετά από ένα Καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, όμορφες συναντήσεις και στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά. Η παρουσιάστρια το βράδυ της Πέμπτης (20/8) μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο μέσα από το σπίτι της, κάνοντας ουσιαστικά γνωστό πως επέστρεψε στη βάση της.

Οι προηγούμενες εβδομάδες ήταν γεμάτες μετακινήσεις για τη Σίσσυ Χρηστίδου καθώς επισκέφθηκε πολλά μέρη της Ελλάδας. Κέρκυρα, Μύκονος, Κρήτη, Πύλος, Πάτμος, Χαλκιδική και Πάρος ήταν μερικοί από τους προορισμούς που επισκέφθηκε, είτε μαζί με τους δύο γιους της είτε με την παρέα αγαπημένων φίλων.

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Η Κέρκυρα μάλιστα είχε την τιμητική της, καθώς η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε εκεί περισσότερες από μία φορές μέσα στο Καλοκαίρι. Πρόκειται για έναν προορισμό που τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, αφού εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Η σχέση τους έγινε γνωστή το τελευταίο διάστημα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να κρατά χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει να μοιράζεται λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή. Η ίδια έχει αναφερθεί στο παρελθόν στην επιλογή της να προστατεύει όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας πάντα ως βασική προτεραιότητα τα παιδιά της.