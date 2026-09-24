Φαίη Σκορδά: Η απάντηση on camera για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του οίκου Βουράκη, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/9). Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα κι αναφέρθηκε τόσο στην επικαιρότητα όσο και στον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

“Έχουμε λίγο ακόμα εμείς μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή αλλά ανυπομονώ. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω δει ποτέ στη ζώνη του Σαββατοκύριακου”, είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά όσον αφορά το ξεκίνημα της νέας της εκπομπής το Σαββατοκύριακο.

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Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον επικείμενο γάμο της με τον σύντροφό της η Φαίη Σκορδά είπε: “Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το Καλοκαίρι”.

Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της

Την Κυριακή (14/6) μοιράστηκε στο Instagram και μία φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη από ένα πρόσφατο ταξίδι τους στο Μονακό.

«F1», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησή της η Φαίη Σκορδά, προσθέτοντας δίπλα και μια λευκή καρδιά.