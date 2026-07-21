Σίσσυ Χρηστίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές στην Κέρκυρα και οι φήμες για τη νέα της σχέση

Ιδιαίτερα χαρούμενη είναι η Σίσσυ Χρηστίδου το τελευταίο διάστημα, καθώς όπως φαίνεται έχει προχωρήσει τη ζωή της και είναι σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία από την Κέρκυρα.

Η παρουσιάστρια του Mega συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στην Κέρκυρα μαζί με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά και τις παιδικές της φίλες και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

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Τις τελευταίες ημέρες έχουν φουντώσει οι φήμες που θέλουν τη Σίσσυ Χρηστίδου να είναι σε σχέση με τον 35χρονο Στέφανο Νεδέλκο, έναν γοητευτικό επιχειρηματίας με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα.

Η ίδια δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή, ωστόσο σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί των Φαιάκων, όπου βρίσκεται με τις αγαπημένες της φίλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ της Κυριακής 19/7, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της από το μαγαζί του αγαπημένου της, κάνοντας μάλιστα και tag.

Οι δυο τους, πάντως, κρατούν χαμηλό προφίλ και έχουν επιλέξει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου σε συνέντευξή της τον Δεκέμβριο του 2025 στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο είχε πει για το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης: «Αν δεν φτάσει μία σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω στο podcast, στην τηλεόραση, σε μία συνέντευξη. Κατάλαβες; Για να φτάσει κάτι στα παιδιά μου θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Να έχω αποφασίσει ότι θα είναι σύντροφος ένας άνθρωπος στη ζωή μου. Δεν ξέρω κι αν υπάρχει χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ συντηρητική, το παραδέχομαι».