Σαλαμίνα: Προσάραξε το «Neptune Ethos» με 36 άτομα – Στο σημείο τρία ρυμουλκά

Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos», στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης για να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο.

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Ποιοι βρίσκονται στο πλοίο

Από τα 36 άτομα που επιβαίνουν στο «Neptune Ethos», 27 είναι μέλη του πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου.

Έλεγχος για ενδεχόμενες ζημιές

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η προσάραξη προκάλεσε ζημιές στο πλοίο. Ο έλεγχος του δύτη αναμένεται να συμβάλει στην αποτύπωση της κατάστασής του.