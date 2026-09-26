Καλύτερα δε γίνεται: Πρεμιέρα για τη Ναταλία Γερμανού – «Τι ταχυπαλμία είναι αυτή»

Το Καλύτερα δε γίνεται με την Ναταλία Γερμανού έκανε πρεμιέρα το μεσημέρι του Σαββάτου (26/9) μετά την καλοκαιρινή «παύση». Η παρουσιάστρια επέστρεψε πιο ανανεωμένη από ποτέ στο καθιερωμένο ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει για το άγχος της.

“Τι χτυποκάρδι είναι αυτό παιδιά μου. Τι ταχυπαλμία είναι αυτή. Ένατη χρονιά και μου φαίνεται πραγματικά σαν χθες που ήταν η πρώτη σεζόν που μπήκα σε αυτό το πλατό…Καλό σας μεσημέρι. Δε φαντάζεστε πόσο χαρούμενοι είμαστε που σας βρίσκουμε ξανά”, ήταν τα πρώτα λόγια της Ναταλίας Γερμανού στην έναρξη της εκπομπής.