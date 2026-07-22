Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει με τον 13χρονο γιο της, Μιχαήλ – Άγγελο Μαραντίνη στην πισίνα

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις διακοπές της στην Κέρκυρα, προετοιμαζόμενη σιγά-σιγά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μαζί της βρίσκονται τα δύο παιδιά της στα οποία έχει τεράστια αδυναμία και φροντίζει πάντα να αφιερώνει πολύ χρόνο.

Γενικότερα η Σίσσυ Χρηστίδου είναι ιδιαίτερα ενεργή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) η παρουσιάστρια κοινοποίησε μία φωτογραφία με τον γιο της, Μιχαήλ-Άγγελο Μαραντίνη, μέσα στην πισίνα. Γενικότερα οι σχέσεις τους είναι άριστες και ανεξάρτητα από το επαγγελματικό πρόγραμμά της, φροντίζει πάντα να βρίσκει χρόνο για ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.

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Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

Τις τελευταίες ημέρες έχουν φουντώσει οι φήμες που θέλουν τη Σίσσυ Χρηστίδου να είναι σε σχέση με τον 35χρονο Στέφανο Νεδέλκο, έναν γοητευτικό επιχειρηματίας με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα.

Η ίδια δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή, ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της από το μαγαζί του αγαπημένου της, κάνοντας μάλιστα και tag.

Οι δυο τους, πάντως, κρατούν χαμηλό προφίλ και έχουν επιλέξει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου σε συνέντευξή της τον Δεκέμβριο του 2025 στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο είχε πει για το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης: «Αν δεν φτάσει μία σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω στο podcast, στην τηλεόραση, σε μία συνέντευξη. Κατάλαβες; Για να φτάσει κάτι στα παιδιά μου θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Να έχω αποφασίσει ότι θα είναι σύντροφος ένας άνθρωπος στη ζωή μου. Δεν ξέρω κι αν υπάρχει χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ συντηρητική, το παραδέχομαι».