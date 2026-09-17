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LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η ιδιαίτερη αφιέρωση στη νονά της και η ανθοδέσμη από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη

"Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι..."

Φαίη Σκορδά: Η ιδιαίτερη αφιέρωση στη νονά της και η ανθοδέσμη από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Η Φαίη Σκορδά ανήμερα της γιορτής της, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με ακολούθους της μια φωτογραφία στην οποία κρατά το πορτρέτο της θείας και νονάς της, Σοφίας, από την οποία πήρε και το όνομά της.

Δείτε παρακάτω την σχετική της ανάρτηση:

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«Η δική μου Σοφία… Θεία μου, νονά μου, πήρα το όνομα της, με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου με την σοφία της και την μεγάλη πίστη της στον Θεό. Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι… Χρόνια Πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

Λίγο αργότερα μάλιστα η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε και μια φωτογραφία με μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη, συνοδεύοντάς την από τη φράση «Αγάπη μου». Με αυτή την ανάρτηση άφησε να εννοηθεί πως τα λουλούδια ήταν ένα τρυφερό δώρο από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο διατηρεί σχέση.

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