Δάφνη Καραβοκύρη: Ποιος είναι ο σύντροφός της, Χρήστος Δάγλας – Η σχέση που κρατά μακριά από τα φώτα

Η Δάφνη Καραβοκύρη έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, μιλώντας σπάνια για τις σχέσεις της και αποφεύγοντας να μοιράζεται προσωπικές στιγμές στα social media.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, στο πλευρό της βρίσκεται ο Χρήστος Δάγλας, με τη σχέση τους να γίνεται γνωστή το καλοκαίρι του 2026, όταν οι δυο τους πραγματοποίησαν κοινή δημόσια εμφάνιση.

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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της τον Ιούνιο του 2026 τόσο στο Καλλιμάρμαρο όσο και στο ΟΑΚΑ για το Bewell festival, όπου και φωτογραφήθηκαν μαζί, σε μία από τις σπάνιες φορές που η Δάφνη Καραβοκύρη εμφανίστηκε δημοσίως με άνθρωπο από την προσωπική της ζωή. NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ποιος είναι ο Χρήστος Δάγλας

Ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της Δάφνης Καραβοκύρη είναι ο Χρήστος Δάγλας.

Σε αντίθεση με τη γνωστή δημοσιογράφο, δεν ανήκει στον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz και διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί για τη σχέση τους, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων και ειδικότερα στην εστίαση.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να μη μετατρέψουν τη σχέση τους σε μέρος της δημόσιας εικόνας τους, με αποτέλεσμα οι κοινές εμφανίσεις και φωτογραφίες τους να είναι περιορισμένες. NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η εμφάνιση που αποκάλυψε τη σχέση τους

Η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή όταν η Δάφνη Καραβοκύρη και ο Χρήστος Δάγλας βρέθηκαν μαζί στην παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», στο Θέατρο Άλσος.

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Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί κατά την έξοδό τους, με τη συγκεκριμένη εμφάνιση να αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή στο πλευρό του συντρόφου της, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια δημόσια δήλωση για την προσωπική τους ζωή.

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Η Δάφνη Καραβοκύρη προστατεύει την προσωπική της ζωή

Η επιλογή της να μην εκθέτει τη σχέση της δεν αποτελεί κάτι καινούργιο.

Η Δάφνη Καραβοκύρη έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για ζητήματα σχέσεων, σεξουαλικότητας και ανθρώπινης συμπεριφοράς – ιδιαίτερα μέσα από το Sex Podcast –, ωστόσο είναι πολύ πιο φειδωλή όταν η συζήτηση αφορά τη δική της προσωπική ζωή.

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Τον Φεβρουάριο του 2026, σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», είχε μιλήσει και για τη σχέση της, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τον γάμο και τις συντροφικές σχέσεις.

Η προσωπική ζωή της είχε απασχολήσει και στο παρελθόν

Στο παρελθόν η Δάφνη Καραβοκύρη είχε παντρευτεί τον φωτογράφο Κοσμά Κουμιανό, με τον οποίο στη συνέχεια ακολούθησαν χωριστούς δρόμους.

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Αργότερα, δημοσιεύματα είχαν συνδέσει το όνομά της και με τον Γιώργο Λάγιο, ωστόσο η ίδια είχε διαψεύσει ότι υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Σήμερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δημόσια γνωστά, η Δάφνη Καραβοκύρη βρίσκεται σε σχέση με τον Χρήστο Δάγλα, επιλέγοντας όμως να κρατά αυτό το κομμάτι της ζωής της όσο το δυνατόν περισσότερο έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.