Κρήτη: Ενισχύσεις έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές – Το χρονοδιάγραμμα για τις πληγείσες περιοχές

Ενισχύσεις από 2.000 έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές, αυτοψίες σε πληγέντα κτίρια και προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή αιτημάτων αποκατάστασης δημόσιων υποδομών περιλαμβάνει ο σχεδιασμός που παρουσίασε το κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη, μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία.

Μετά το Οροπέδιο Λασιθίου, τα μέλη του κλιμακίου επισκέφθηκαν τα Φέρμα Ιεράπετρας, όπου καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται η αποκατάσταση της πρόσβασης στους οικισμούς και στις αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και η καταγραφή των ζημιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατσαφάδος: Από 2.000 έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι αυτοψίες από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Τα συνεργεία πραγματοποίησαν τις πρώτες καταγραφές σε ιδιωτικά κτίρια και κτίρια επιχειρήσεων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και την Τρίτη.

Για τις πληγείσες κατοικίες, ανακοίνωσε ενίσχυση της οικοσκευής με ποσά από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, θα ακολουθήσει η διαδικασία εφάπαξ ενίσχυσης ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Εντός 15 ημερών τα αιτήματα για τις δημόσιες υποδομές

Για την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών, ο κ. Κατσαφάδος ζήτησε από τον Δήμο και την Περιφέρεια να αποστείλουν τα αιτήματά τους μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Όπως ανέφερε, μετά τη συγκέντρωσή τους θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να αποφασιστούν οι χρηματοδοτήσεις.

«Σε 15 μέρες που θα συνεδριάσουμε, θα αποφασίσουμε και άμεσα θα δοθούν τα χρήματα, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακατασκευή των υποδομών», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουρνάς: Πρώτη προτεραιότητα η πρόσβαση στα χωριά

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε ότι ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Η Κρήτη χτυπήθηκε από μια τεράστια κακοκαιρία, με καταιγίδες, με τεράστιες ποσότητες νερού που προκάλεσαν πολλά προβλήματα», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως άμεση προτεραιότητα έθεσε την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της επικοινωνίας μεταξύ των χωριών, αλλά και τη δυνατότητα των κτηνοτρόφων να προσεγγίζουν τα ποιμνιοστάσιά τους. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις.

Στήριξη παραγωγών και αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας

Στις ζημιές στις καλλιέργειες αναφέρθηκε ο Γιάννης Ανδριανός, επισημαίνοντας ότι οι τεράστιες ποσότητες νερού προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε ότι οι παραγωγοί πρέπει να στηριχθούν ώστε να παραμείνουν στις καλλιέργειές τους, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμη την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, για την πρόσβαση τόσο στα χωράφια όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Αρναουτάκης: Εκτίμηση για χρηματοδοτήσεις έως τις 20–25 Οκτωβρίου

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, που συνόδευσε το κυβερνητικό κλιμάκιο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι χρηματοδοτήσεις θα μπορούσαν να έχουν εξασφαλιστεί έως τις 20–25 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορούμε όμως και πιο νωρίς να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουν κάποια έργα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις πριν από τον χειμώνα.

«Δεν είναι μία εύκολη κατάσταση, είναι μία δύσκολη κατάσταση. Όλοι μαζί όμως είμαστε μία γροθιά για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τα έργα», τόνισε.