Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Νο36 παγκοσμίως στα digital charts – Συνεχίζεται η εκτόξευση των τραγουδιών του

Μια εντυπωσιακή διεθνή επίδοση καταγράφει ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές επιστρέφουν στα τραγούδια που σημάδεψαν την πολυετή καριέρα του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται πλέον στην 36η θέση παγκοσμίως στο Global Digital Artist Ranking του Kworb, ανεβαίνοντας κι άλλες θέσεις σε σχέση με την 40ή θέση στην οποία βρισκόταν δύο ημέρες νωρίτερα.

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Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάταξη του Kworb, ο Μαζωνάκης συγκεντρώνει 887 βαθμούς και βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Τι σημαίνει πραγματικά το Νο36

Χρειάζεται, πάντως, μια σημαντική διευκρίνιση.

Η 36η θέση δεν είναι θέση στο παγκόσμιο Spotify Chart.

Το Global Digital Artist Ranking του Kworb αποτελεί σύνθετη ημερήσια κατάταξη της ψηφιακής παρουσίας των καλλιτεχνών και λαμβάνει υπόψη δεδομένα από διαφορετικές υπηρεσίες και charts, μεταξύ των οποίων Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, Shazam και Deezer.

Στην τελευταία διαθέσιμη κατάταξη ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο:

#36 – Giorgos Mazonakis – 851 points

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ενώ ακριβώς από πάνω του βρίσκονται η Lady Gaga στο #33 και ο sombr στο #34.

Η άνοδος αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις στις 17 Σεπτεμβρίου ο Έλληνας τραγουδιστής βρισκόταν στο Νο40 της ίδιας παγκόσμιας κατάταξης.

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Screenshot

Η απόλυτη κυριαρχία του Μαζωνάκη στο Spotify Ελλάδας

Την ίδια ώρα, η εικόνα στο ελληνικό Spotify αποτυπώνει το μέγεθος της επιστροφής του καταλόγου του στις ακροάσεις.

Μετά τον θάνατό του, τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη κατέλαβαν και τις πρώτες εννέα θέσεις του Spotify Top 50 στην Ελλάδα, ενώ συνολικά η φωνή του εμφανιζόταν σε 28 από τα 50 τραγούδια της λίστας.

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Στην κορυφή βρέθηκαν οι «Ώρες Μικρές», ενώ ακολούθησαν τραγούδια όπως τα «Οινοπνεύμα Φτηνό» και «Ανήκω Σε Μένα».

Σύμφωνα με στοιχεία της IFPI Greece που δημοσιεύθηκαν μετά τον θάνατό του, οι συνολικές ακροάσεις του Μαζωνάκη αυξήθηκαν επτά φορές μέσα στο πρώτο 24ωρο, ενώ οι μηνιαίοι ακροατές του στο Spotify ξεπέρασαν τα 1,4 εκατομμύρια.

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Από το Νο40 στο Νο36

Η μετακίνηση κατά πέντε θέσεις μέσα σε μόλις δύο ημέρες δείχνει ότι η μεταθανάτια άνοδος του Γιώργου Μαζωνάκη στις ψηφιακές πλατφόρμες δεν περιορίστηκε στο πρώτο κύμα ενδιαφέροντος.

Η μουσική του εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρή παρουσία σε Spotify, Apple Music, YouTube και τις υπόλοιπες πλατφόρμες που συνυπολογίζονται στο Global Digital Artist Ranking.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη διεθνή παρουσία για καλλιτέχνη με ρεπερτόριο κυρίως στην ελληνική γλώσσα και κοινό που ιστορικά εντοπίζεται πρωτίστως στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ελληνική διασπορά.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που προκάλεσε τεράστιο κύμα συγκίνησης και μαζική επιστροφή του κοινού στη δισκογραφία του.

Παράλληλα, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένει ανοιχτή, καθώς, όπως έχει γράψει το DEBATER, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιόρισε την αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Το βέβαιο είναι ότι, δέκα ημέρες μετά τον θάνατό του, τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη γνωρίζουν μία από τις μεγαλύτερες περιόδους ψηφιακής ακρόασης της καριέρας του, φέρνοντας πλέον το όνομά του πολύ ψηλά ακόμη και σε παγκόσμια digital κατάταξη.