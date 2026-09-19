Δεν σε παίρνει ο ύπνος; 3 μικρές αλλαγές που μπορεί να κάνουν τη βραδινή σου ρουτίνα πιο εύκολη

Όλοι μας έχουμε ζήσει βράδια που παρόλο που νιώθουμε εξαντλημένοι, μόλις ξαπλώσουμε στο κρεβάτι το μυαλό αποφασίζει να… ξυπνήσει. Το μυαλό μας κολλάει σε πράγματα που συνέβησαν μέσα στην ημέρα, μελλοντικές υποχρεώσεις καθώς ακόμη και υποθετικά σενάρια για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και κάπως έτσι από εκεί που ήμασταν έτοιμοι να μας πάρει ο ύπνος, κοιτάμε την ώρα και έχει περάσει άλλη μία ώρα και άλλη μία και άλλη μια…

Ο καλός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο κουρασμένοι είμαστε. Οι συνήθειες που έχουμε λίγο πριν ξαπλώσουμε μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν το πόσο εύκολα θα αποκοιμηθούμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε παρακάτω μερικά τιπς για να το πετύχετε:

Βάλτε το κινητό στην άκρη

Το γνωστό «θα χαζέψω μόνο πέντε λεπτά» σπάνια μένει στα πέντε λεπτά. Ένα βίντεο φέρνει το επόμενο, μετά θα χαζέψουμε λίγο στο Instagram, θα απαντήσουμε σε ένα μήνυμα και ξαφνικά θα έχει περάσει μισή ώρα.

Αξίζει να δοκιμάσουμε να αφήσουμε το κινητό λίγο μακριά από το κρεβάτι πριν κοιμηθούμε. Ακόμη και λίγα λεπτά χωρίς οθόνη μπορούν να βοηθήσουν και να κάνουν την διαφορά.

Μην κοιτάς συνέχεια την ώρα

Όλοι μας έχει συμβεί να ξαπλώσουμε και να σκεφτόμαστε ότι “πρέπει” να κοιμηθούμε άμεσα κοιτώντας συνεχώς την ώρα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πως κάθε άλλο παρά βοηθητικό μπορεί να είναι για να χαλαρώσουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φτιάξε ένα μικρό τελετουργικό πριν τον ύπνο

Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια ολόκληρη ρουτίνα ευεξίας. Αρκεί να έχουμε δύο-τρεις ήρεμες συνήθειες που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε βράδυ όπως ένα ζεστό ντους, λίγες σελίδες από ένα βιβλίο ή λίγη χαλαρή μουσική μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν. Μπορεί να φαίνονται πολύ απλά και μη αποτελεσματικά, όμως είναι σίγουρο ότι μπορούν να κάνουν την διαφορά και να μας εξασφαλίσουν καλύτερο και πιο “εύκολο” ύπνο.