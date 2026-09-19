Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι

Μια Αθήνα που αλλάζει πρόσωπο και διεκδικεί πλέον θέση στον διεθνή χάρτη του πλούτου και των επενδύσεων περιγράφουν οι Times, οι οποίοι φτάνουν να θέτουν το ερώτημα εάν η ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να εξελιχθεί στο «νέο Ντουμπάι».

Στο επίκεντρο του εκτενούς δημοσιεύματος βρίσκεται το Ελληνικό και ο Riviera Tower, αλλά και η προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει hedge funds, υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου και επενδυτές μεγάλης οικονομικής επιφάνειας.

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Οι Times ξεκινούν την αφήγησή τους από τον ουρανοξύστη που υψώνεται πλέον στα νότια προάστια της Αθήνας, παρουσιάζοντάς τον ως ένα από τα πιο εμφανή σύμβολα της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα μέσα σε μία δεκαετία.

Ο Riviera Tower αλλάζει τον ορίζοντα της Αθήνας

Ο Riviera Tower, ύψους περίπου 200 μέτρων και 50 ορόφων, κατασκευάζεται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα έργα της μεγάλης ανάπλασης.

Το συνολικό project προβλέπει, όταν ολοκληρωθεί, περίπου 9.000 κατοικίες, μαζί με ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και μαρίνα.

Οι πρώτοι κάτοικοι, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο καλοκαίρι.

Η εξέλιξη της ανάπλασης είναι ήδη ορατή και σε άλλα τμήματα του Ελληνικού. Μόλις πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάστηκε το The Ellinikon Sports Park, ενώ το νέο αθλητικό συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση 287.000 τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα, όπως έχει γράψει το DEBATER, η AKTOR συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας και στην κατασκευή του Riviera Tower.

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Από την οικονομική κρίση στα διεθνή hedge funds

Για τους Times, το Ελληνικό λειτουργεί παράλληλα ως σύμβολο της ευρύτερης οικονομικής μεταβολής της χώρας μετά την κρίση χρέους.

Το βρετανικό μέσο στέκεται στη δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας, αλλά κυρίως στη στρατηγική προσέλκυσης ξένων επενδυτών και στελεχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω ειδικών φορολογικών κινήτρων.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή κεφαλαίων Κρις Ρόκος, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και εξετάζεται η δημιουργία παρουσίας της Rokos Capital Management στην Αθήνα.

Ο Ρόκος διαθέτει περιουσία περίπου 4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ενώ οι Times σημειώνουν ότι εκτιμάται πως κατέβαλε περίπου 330 εκατ. λίρες σε φόρους στη Βρετανία το προηγούμενο έτος.

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Στο ραντάρ και η Millennium Management

Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Η Millennium Management, ένα από τα μεγάλα ονόματα του διεθνούς κλάδου των hedge funds και με περισσότερα από 90 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, προετοιμάζει επίσης παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τους Times.

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Η Αθήνα επιχειρεί έτσι να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα, ακολουθώντας σε έναν βαθμό παραδείγματα όπως εκείνο του Μιλάνου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού και ανταγωνιστικού πλαισίου που θα προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις και υψηλόβαθμα στελέχη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός έχει προαναγγείλει περίπου 30 επενδυτικές ευκαιρίες δυνητικού ύψους έως 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Τα φορολογικά κίνητρα που προσελκύουν μεγάλες περιουσίες

Οι Times δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο φορολογικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφέρει ότι επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να φορολογούνται με 5% στο carried interest, δηλαδή στο μερίδιο των κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή βάσει της επενδυτικής απόδοσης.

Παράλληλα, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα προβλέπεται, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπήν φορολόγησης ξένου εισοδήματος.

Στο πακέτο κινήτρων προστίθενται το ειδικό καθεστώς για αλλοδαπούς συνταξιούχους και το πρόγραμμα Golden Visa για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μιλάμε για ένα νέο Βυζάντιο»

Το δημοσίευμα δεν περιορίζεται στην εικόνα των επενδύσεων και των φορολογικών κινήτρων.

Ο Ίαν Λέσερ, ειδικός για την Ελλάδα στο German Marshall Fund of the United States, περιγράφει στους Times πόσο διαφορετική εμφανίζεται σήμερα η Αθήνα σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Αναφέρεται μάλιστα στη συζήτηση περί ενός «νέου Βυζαντίου», συνδέοντας μέρος της νέας οικονομικής δυναμικής με περιοχές με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί ιστορικούς δεσμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Henley & Partners που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα, έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον εύπορων πολιτών για μετεγκατάσταση στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη παρουσία ενδιαφερομένων από την Τουρκία.

Και η άλλη πλευρά της εικόνας

Οι Times καταγράφουν, ωστόσο, και τις επιφυλάξεις γύρω από αυτή τη μεταμόρφωση.

Ο οικονομολόγος Νίκος Θεοχαράκης επισημαίνει στο βρετανικό μέσο το υψηλό βάρος της στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά και εκφράζει κριτική για τα οφέλη που μπορεί να έχει η προσέλκυση μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων για την ευρύτερη οικονομία.

Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει και τη δεύτερη όψη της αλλαγής: η προσέλκυση πλούτου και ξένων επενδύσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι τα οφέλη κατανέμονται με τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της κοινωνίας.

Για τους Times, πάντως, η εικόνα είναι εντυπωσιακά διαφορετική σε σχέση με εκείνη πριν από μία δεκαετία: η Αθήνα έχει μετατραπεί από πόλη-σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης σε προορισμό που διεκδικεί πλέον διεθνείς επενδύσεις, επιχειρήσεις και μεγάλες ιδιωτικές περιουσίες.

Και ο Riviera Tower που υψώνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αποτελεί ίσως την πιο ορατή απεικόνιση αυτής της μετάβασης.