Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα

Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες σε ενδοφλέβια θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

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Το βίντεο έχει καταγραφεί μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο γιατρός εμφανίζεται να πραγματοποιεί τη διαδικασία σε ασθενή, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της συναδέλφου του.

Η νέα αποκάλυψη έρχεται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για όσα συνέβησαν στον ίδιο χώρο την ημέρα που κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το DEBATER έχει ήδη φέρει στο φως αποκλειστικό βίντεο στο οποίο η γιατρός του ιατρείου παρουσίαζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως μέσο «detox», αποδίδοντας στη διαδικασία οφέλη που, όπως υποστήριζε, συνδέονταν με την απομάκρυνση «τοξινών» και την ευεξία.

Τι δείχνει το νέο βίντεο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο νέο βίντεο ο προφυλακισμένος γιατρός εμφανίζεται να υποβάλλει ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα, η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο της «ολιστικής ευεξίας».

Παράλληλα, εκπαιδεύει γιατρό από τις Φιλιππίνες στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η γιατρός από τις Φιλιππίνες φέρεται να εργάζεται σε κλινική στη χώρα της που δραστηριοποιείται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και τον τομέα των βλαστοκυττάρων.

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Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ίδια είχε αναφερθεί και μέσω των social media στην εκπαίδευσή της, ευχαριστώντας τον γιατρό και αναφέροντας ότι στόχος ήταν να αποκτήσει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη διαδικασία και σε δικούς της ασθενείς.

Στο επίκεντρο το ιατρείο της Καρνεάδου

Το νέο βίντεο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ιατρικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στον συγκεκριμένο χώρο.

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Στην ίδια υπόθεση, το DEBATER είχε αποκαλύψει βίντεο στο οποίο η γιατρός του ιατρείου παρουσίαζε μηχάνημα φιλτραρίσματος του αίματος ως μέσο συνολικής «αποτοξίνωσης» του οργανισμού.

Στο συγκεκριμένο υλικό υποστήριζε, μεταξύ άλλων, ότι μέσω του φιλτραρίσματος μπορούσαν να απομακρύνονται βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά, φυτοφάρμακα και άλλες ουσίες, ενώ συνέδεε τη διαδικασία ακόμη και με τη σωματική, νοητική και συναισθηματική ευεξία.

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Στο βίντεο του DEBATER δεν παρουσιάζονταν συγκεκριμένες κλινικές μελέτες ή επιστημονικές δημοσιεύσεις που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ευρείς ισχυρισμούς.

Προφυλακισμένοι οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η δικαστική έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη θεραπεία του τραγουδιστή, καθώς και ψηφιακά πειστήρια που έχουν ανακτηθεί.

Οι κατηγορούμενοι έχουν προβάλει τους δικούς τους ισχυρισμούς για το χρονικό και τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η έρευνα των αρμόδιων δικαστικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η προφυλάκιση αποτελεί προσωρινό δικονομικό μέτρο και δεν συνιστά κρίση περί ενοχής.