Τριαντάφυλλος: «Χωρίσαμε αλλά μέναμε ακόμα μαζί» – Η νέα γυναίκα που του κίνησε το ενδιαφέρον

Σε μία ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη για τον γάμο του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη προχώρησε ο Τριαντάφυλλος, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είναι στην πραγματικότητα χωρισμένοι εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN και αναφέρθηκε τόσο στο τέλος της σχέσης τους όσο και στη ζωή τους μετά τον χωρισμό, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι για ένα διάστημα εξακολουθούσαν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τριαντάφυλλος είχε επιβεβαιώσει δημόσια τον χωρισμό του τον περασμένο Μάρτιο, έπειτα από 19 χρόνια κοινής πορείας με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, όπως είχε γράψει τότε και το DEBATER.

Διαβάστε επίσης: Τριαντάφυλλος: Χώρισε από τη σύζυγό του μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας – Τι αποκάλυψε ο ίδιος

«Είναι 4 χρόνια που έχω χωρίσει»

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο Τριαντάφυλλος αποκάλυψε για πρώτη φορά πόσος καιρός έχει περάσει στην πραγματικότητα από τον χωρισμό.

«Είναι 4 χρόνια που έχω χωρίσει. Τέσσερα χρόνια είμαστε χωρισμένοι με τη Δήμητρα», ανέφερε ο τραγουδιστής, εξηγώντας παράλληλα ότι η σχέση τους σήμερα παραμένει πολύ καλή εξαιτίας και του γιου τους, Νικόλα.

Όπως είπε, οι δυο τους παραμένουν κοντά και μεγαλώνουν μαζί το παιδί τους με αγάπη.

Ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του στο Survivor, παραδεχόμενος ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής του έπαιξε κομβικό ρόλο στις εξελίξεις που ακολούθησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη από την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση του χωρισμού του είχε αναφερθεί στις αλλαγές που σημειώθηκαν στη σχέση τους μετά την επιστροφή του από το reality επιβίωσης.

Συνέχισαν να μένουν μαζί μετά τον χωρισμό

Η αποκάλυψη που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση αφορά όσα συνέβησαν όταν η σχέση τους είχε ήδη τελειώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι, παρότι είχαν χωρίσει, για ένα διάστημα συνέχισαν να μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι.

«Αφού είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί ακόμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση μεταξύ τους ήταν πολύ ήρεμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί τον γιο τους, Νικόλα, και ο Τριαντάφυλλος τόνισε ότι παραμένουν ενωμένοι σε ό,τι αφορά την ανατροφή του.

«Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα»

Ο Τριαντάφυλλος, πάντως, έκανε ακόμη μία αποκάλυψη για τη σημερινή προσωπική του ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, αυτή την περίοδο υπάρχει μία γυναίκα που του έχει κινήσει έντονα το ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ακόμη εάν η γνωριμία τους θα εξελιχθεί σε σχέση.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι τον ελκύουν η επικοινωνία, η κομψότητα και μια γυναίκα που γνωρίζει τι θέλει, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ένας δεύτερος γάμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα σχέδιά του.