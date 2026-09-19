Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τη γιατρό – «Μας διέγνωσε καρκίνο και μικρόβια στο αίμα ενώ ήμασταν υγιείς»

Μία νέα σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως για την 56χρονη γιατρό που έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με έναν άνδρα να υποστηρίζει ότι η ίδια είχε διαγνώσει στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες, ενώ στον ίδιο είχε αναφέρει ότι είχε μικρόβια στο αίμα.

Ο Μιχάλης Καρακούσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν μαζί με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη γιατρό.

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Το ζευγάρι, όπως καταγγέλλει, απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς και υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, προέκυψε ότι και οι δύο ήταν υγιείς.

Η νέα μαρτυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την έρευνα των Αρχών για τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούνταν στο ιδιωτικό ιατρείο.

Το DEBATER έχει ήδη παρουσιάσει ποια είναι η γιατρός που φέρεται να είχε αναλάβει τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και τις θεραπευτικές μεθόδους που εμφανιζόταν να παρέχει στο ιδιωτικό της ιατρείο.

«Διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες»

Σύμφωνα με την καταγγελία του Μιχάλη Καρακούση, πρώτη επισκέφθηκε το ιατρείο η σύζυγός του.

Όπως υποστήριξε, κατά την εξέτασή της η γιατρός της ανέφερε ότι είχε καρκίνο στις σάλπιγγες και της ζήτησε να προχωρήσει σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το υποτιθέμενο πρόβλημα.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ακόμη ότι η γιατρός έδωσε στη γυναίκα μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, τα οποία, όπως της ανέφερε, έπρεπε να αρχίσει να λαμβάνει.

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Η διάγνωση προκάλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλη ανησυχία στο ζευγάρι.

Πήγε και ο σύζυγος – «Μου είπε ότι έχω μικρόβια στο αίμα»

Μετά την εμπειρία της συζύγου του, ο Μιχάλης Καρακούσης αποφάσισε να επισκεφθεί και ο ίδιος τη γιατρό, φοβούμενος ότι ενδεχομένως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί.

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Όπως περιέγραψε, αρχικά τοποθετήθηκε σε ένα μηχάνημα, όπου παρέμεινε ακίνητος για περίπου μιάμιση ώρα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία του, του ελήφθη δείγμα αίματος, ενώ παράλληλα η γιατρός τού έκανε ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την εργασία αλλά και τα παιδικά του χρόνια.

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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, αφού εξετάστηκε το δείγμα, η γιατρός τού είπε πως είχε «μικρόβια στο αίμα» και ότι επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα.

«Τα φάρμακα τα συνταγογράφησε άλλος γιατρός»

Ο άνδρας ισχυρίζεται ακόμη ότι στη συνέχεια του ζητήθηκε να πραγματοποιήσει επιπλέον εξετάσεις και του δόθηκαν φάρμακα.

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Τα συγκεκριμένα φάρμακα, ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή του, συνταγογραφήθηκαν από άλλον γιατρό.

Όπως ανέφερε, όταν ρώτησε γιατί δεν μπορούσε να τα συνταγογραφήσει η ίδια η γιατρός που τον είχε εξετάσει, δεν έλαβε σαφή απάντηση.

Οι δεύτερες εξετάσεις και η καταγγελία στον ΙΣΑ

Το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Μιχάλης Καρακούσης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν από άλλους γιατρούς δεν επιβεβαίωσαν τις αρχικές διαγνώσεις και έδειξαν ότι και οι δύο ήταν υγιείς.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο άνδρας αναφέρει ότι απευθύνθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ενημερώθηκε τότε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα.

Το θέμα της νομιμότητας του χώρου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε αυτοψία που ακολούθησε, ο ΙΣΑ είχε αναφέρει ότι στον χώρο συστεγάζονταν δύο ιατρεία με σχετικές βεβαιώσεις λειτουργίας, αλλά είχαν εντοπιστεί δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν επιτρεπόταν να είναι εγκατεστημένα σε ιατρεία αυτής της μορφής.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει και φωτογραφίσει τις δύο επιγραφές «ΝΟΜΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» στην πόρτα του χώρου στο Κολωνάκι.

Η γιατρός έχει προφυλακιστεί

Η 56χρονη γιατρός βρίσκεται πλέον προφυλακισμένη στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί είχαν συλληφθεί μετά τις έρευνες των Αρχών και οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ το DEBATER είχε καταγράψει την προσαγωγή τους στα δικαστήρια και τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας για τις ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Οι νέες καταγγελίες εξετάζονται πλέον υπό το φως της ευρύτερης έρευνας για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο ιατρείο.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων δεν έχει κριθεί τελεσίδικα και αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.